Ninfa Flores, exdirectora del INAMI, y cinco exfuncionarios acusados de fraude y abuso de autoridad

Tegucigalpa, Honduras.- Por los delitos de fraude y abuso de autoridad, el Ministerio Público presentó un requerimiento fiscal contra Ninfa Suyapa Flores, quien fungió como directora del Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (INAMI). A la exdirectora del INAMI se le supone responsable de los delitos de fraude y abuso de autoridad por omisión, en perjuicio de la administración pública.

También fueron requeridas Alejandra Giselle Ponce Moncada y Eunice Yamileth Perdomo Aguilar, a quienes se les supone responsables del delito de abuso de autoridad por omisión en perjuicio de la administración pública. Asimismo, Lennin Edgardo Coello Martínez, Kristel Monserrat Pérez Flores y Carlos Humberto Rivera Mejía Falsos fueron requeridos por suponerlos responsables del delito de fraude en perjuicio de la administración pública.

La exfuncionaria Ninfa Suyapa Flores ya había sido denunciada anteriormente por presunto acoso laboral contra dos abogadas.