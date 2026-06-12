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Ninfa Flores, exdirectora del INAMI, y cinco exfuncionarios acusados de fraude y abuso de autoridad

El MP presentó un requerimiento fiscal contra la exdirectora del INAMI, y otros cinco exfuncionarios por su presunta participación en delitos de fraude y abuso de autoridad

  • Actualizado: 12 de junio de 2026 a las 06:42
Ninfa Flores, exdirectora del INAMI, y cinco exfuncionarios acusados de fraude y abuso de autoridad

La Fiscalía acusó a la exdirectora del INAMI, Ninfa Suyapa Flores, así como a otros exfuncionarios de la institución, por delitos que habrían causado perjuicio a la administración pública.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- Por los delitos de fraude y abuso de autoridad, el Ministerio Público presentó un requerimiento fiscal contra Ninfa Suyapa Flores, quien fungió como directora del Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (INAMI).

A la exdirectora del INAMI se le supone responsable de los delitos de fraude y abuso de autoridad por omisión, en perjuicio de la administración pública.

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También fueron requeridas Alejandra Giselle Ponce Moncada y Eunice Yamileth Perdomo Aguilar, a quienes se les supone responsables del delito de abuso de autoridad por omisión en perjuicio de la administración pública.

Asimismo, Lennin Edgardo Coello Martínez, Kristel Monserrat Pérez Flores y Carlos Humberto Rivera Mejía Falsos fueron requeridos por suponerlos responsables del delito de fraude en perjuicio de la administración pública.

Requerimiento fiscal librado por el MP contra la exdirectora del INAMI y cinco exfuncionarios más.

Requerimiento fiscal librado por el MP contra la exdirectora del INAMI y cinco exfuncionarios más.

(Foto: Cortesía)

La exfuncionaria Ninfa Suyapa Flores ya había sido denunciada anteriormente por presunto acoso laboral contra dos abogadas.

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De acuerdo con las investigaciones, habría utilizado su posición de superioridad jerárquica para ejercer presiones y actos de hostilidad contra las víctimas, en un contexto que, según las autoridades, vulneró sus derechos laborales.

Según los hechos, el 4 de junio de 2024, durante una reunión en las oficinas del INAMI, Flores Castellanos presuntamente obligó a las afectadas a firmar sus renuncias mediante amenazas y expresiones denigrantes.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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