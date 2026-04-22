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Exdirectora del INAMI es acusada por acoso laboral contra dos abogadas

El caso denunciado evidencia un patrón de hostigamiento dentro de la institución que en ese momento era dirigida por la exfuncionaria requerida por la Fiscalía

  • Actualizado: 22 de abril de 2026 a las 16:26
Exdirectora del INAMI es acusada por acoso laboral contra dos abogadas

La exfuncionaria habría utilizado su posición de superioridad jerárquica para ejercer presiones y actos de hostilidad contra las víctimas, dice el requerimiento fiscal.

 Foto de archivo.

Tegucigalpa, Honduras.-La Fiscalía Especial de Derechos Humanos (FEDH) presentó un requerimiento fiscal contra la exdirectora del Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (INAMI), Ninfa Suyapa Flores Castellanos, a quien se le acusa de acoso laboral vertical en perjuicio de dos profesionales del derecho que laboraban en esa institución.

Según las investigaciones del Ministerio Público, la exfuncionaria habría utilizado su posición de superioridad jerárquica para ejercer presiones y actos de hostilidad contra las víctimas, en un contexto que, de acuerdo con las autoridades, reflejaría un patrón reiterado de conducta dentro del ente estatal.

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Entre los hechos documentados, se establece que el 4 de junio de 2024, durante una reunión en las oficinas del INAMI, Flores Castellanos presuntamente obligó a las afectadas a firmar sus renuncias bajo amenazas y expresiones denigrantes.

Asimismo, habría asegurado contar con información personal obtenida de dispositivos móviles, lo que incrementó la presión sobre las profesionales.

Ese mismo día, siempre según el expediente investigativo, la imputada se presentó en la oficina de una de las víctimas acompañada por cuatro hombres armados, procediendo a desalojarla de su puesto de trabajo y comunicándole su despido.

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Las diligencias también revelan que las dos abogadas ya habían interpuesto denuncias previas por hostigamiento laboral, señalando que las acciones en su contra no fueron aisladas, sino parte de un comportamiento sistemático dentro de la institución.

El caso ahora queda en manos de los tribunales, que deberán determinar la responsabilidad penal de la exfuncionaria en este proceso.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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