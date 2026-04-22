Conductor de vehículo en el que iba Hernán Martínez se defenderá en libertad

Tegucigalpa, Honduras.-La acusación contra Marco Tulio Sauceda será ampliada a homicidio imprudente, luego del fallecimiento de Hernán Martínez en el accidente registrado el pasado 15 de abril en el anillo periférico de Tegucigalpa.

Inicialmente, el imputado enfrentaba cargos por lesiones graves en perjuicio de Hernán Martínez y otra persona; sin embargo, el cambio en la condición de una de las víctimas modifica el curso legal del proceso.

De acuerdo con la portavoz del Poder Judicial, Bárbara Castillo, ya se llevó a cabo la audiencia de declaración de imputado, como parte de las primeras etapas del procedimiento judicial.