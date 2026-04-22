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Conductor de vehículo en el que iba Hernán Martínez se defenderá en libertad

Las autoridades confirmaron que la audiencia inicial fue programada para el martes 28 de abril a las 8:30 de la mañana

  • Actualizado: 22 de abril de 2026 a las 14:47
Conductor de vehículo en el que iba Hernán Martínez se defenderá en libertad

Hernán Martínez falleció el pasado sábado 18 de abril tras luchar varios días por su vida tras salir herido en un accidente.

 Foto: El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.-La acusación contra Marco Tulio Sauceda será ampliada a homicidio imprudente, luego del fallecimiento de Hernán Martínez en el accidente registrado el pasado 15 de abril en el anillo periférico de Tegucigalpa.

Inicialmente, el imputado enfrentaba cargos por lesiones graves en perjuicio de Hernán Martínez y otra persona; sin embargo, el cambio en la condición de una de las víctimas modifica el curso legal del proceso.

De acuerdo con la portavoz del Poder Judicial, Bárbara Castillo, ya se llevó a cabo la audiencia de declaración de imputado, como parte de las primeras etapas del procedimiento judicial.

Conductor de vehículo en el que iba el tiktoker Hernán Martínez se defenderá en libertad

Asimismo, se informó que la audiencia inicial fue programada para el martes 28 de abril a las 8:30 de la mañana, momento en el que las partes presentarán y evacuarán los elementos de prueba.

“Cabe señalar que, como ya falleció una de las víctimas, se va a ampliar por el delito de homicidio imprudente; al inicio se le acusaba por lesiones graves”, explicó Castillo.

En cuanto a la situación legal del imputado, las autoridades detallaron que permanece bajo medidas sustitutivas establecidas en la normativa vigente.

“Él está actualmente con medidas sustitutivas contempladas en el artículo 173, numeral c, que es la de firmar periódicamente en el juzgado”, precisó la portavoz.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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