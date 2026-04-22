Médicos intensifican protestas luego de más de tres semanas de paro

Tegucigalpa, Honduras.- La crisis en el sistema sanitario público continúa, y este miércoles los médicos salieron de nuevo a las calles en la zona norte y sur del país exigiendo que se cumplan sus demandas. Las acciones de presión que desarrolla el gremio ya superan las tres semanas consecutivas; las asambleas informativas han derivado en la suspensión de consultas externas y cirugías electivas, aunque se mantiene la atención en áreas críticas y de emergencia. Este miércoles las movilizaciones se desarrollaron en San Pedro Sula en las inmediaciones del Hospital Mario Catarino Rivas y en Choluteca, donde los médicos se manifestaron desde el puente en la entrada de la ciudad.

Los profesionales de la medicina esperan que las autoridades sanitarias escuchen las peticiones que tiene el gremio desde hace varias semanas. En el resto del país se mantienen las asambleas informativas en los diferentes hospitales y centros de salud, lo que ha impedido que la población reciba atención sanitaria completa. Muchos de los pacientes que llegan a la consulta externa no son atendidos; únicamente reciben la receta para reclamar el medicamento en las farmacias. Entre las exigencias que tienen los médicos para regresar a sus puestos de trabajo está el cese a los despidos de sus colegas; son más de 400 profesionales de la salud que fueron despedidos en marzo. El gremio también solicita el reintegro de los más de 400 médicos y el pago de los salarios atrasados; además, solicita el reajuste a la base salarial, firma de contratos a médicos descentralizados, entre otros puntos.