Diputado Elencoff anuncia que el apóstol Chago podría quedar en libertad este miércoles

Tegucigalpa, Honduras.-El diputado Ricardo Elencoff informó que la Fiscalía de El Salvador ha aceptado un procedimiento abreviado en el caso del denominado apóstol Santiago Zúniga, más conocido como "Chago”, lo que abriría la posibilidad de que recupere su libertad en las próximas horas. “Gracias a Dios, a la objetividad de la Fiscalía, al fortalecimiento que el presidente Nayib Bukele ha hecho con las instituciones encargadas de la acción penal pública, a solicitud de la defensa del apóstol Chago, la Fiscalía ha aceptado el procedimiento abreviado”, declaró el parlamentario. Agregó que existe optimismo sobre el desenlace del caso: “Posiblemente el día de mañana (miércoles) él estaría recobrando su libertad”.

Elencoff sostuvo que esta resolución representa un acto de justicia, al considerar que el acusado es inocente. “Estamos muy contentos, porque al final el inocente estará libre, y eso es la justicia, darle a cada quien lo que corresponde”, expresó. En cuanto al proceso diplomático, el diputado destacó el acompañamiento de la representación hondureña en El Salvador, especialmente del embajador César Antonio Pinto. Según indicó, el funcionario ha dado seguimiento constante al caso desde la aprobación de la moción en el Congreso Nacional. “La información que he recibido de la Cancillería... él me ha estado informando de manera oficial, y hasta ahora en ningún momento me ha dicho que le van a cobrar ninguna fianza”, señaló. Respecto a las condiciones del procedimiento abreviado, Elencoff explicó que la sanción contemplada sería la expulsión del apóstol Chago de territorio salvadoreño, así como la prohibición de reingresar al país por un período de tres años.