Piden intervención del Estado y clemencia: diputado presenta moción por el 'apóstol Chago'

En los últimos días se viralizó en redes sociales que el Santiagp Zúniga, conocido en Honduras como el 'apóstol Chago', se encontraba muy deteriorado de salud, producto de las estrictas condiciones que se aplican en las cárceles salvadoreñas, donde se encuentra recuido desde hace varias semanas.
La hija del apóstol Chago aseguró que no han podido comunicarse con él. Durante una transmisión en vivo, la joven se mostró esperanzada y pidió a las personas mantener la fe ante el proceso que enfrenta el “apóstol”.
El caso del apóstol Chago, quien fue capturado el pasado 4 de febrero de 2026, llegó hasta el Congreso Nacional de Honduras, donde un diputado del Partido Liberal presentó una moción.
Santiago Zúniga Cruz, de 59 años, conocido como “el apóstol Chago”, enfrentará un proceso penal con prisión preventiva por el delito de tráfico ilegal de personas, tras la resolución emitida por el Juzgado de Paz de Pasaquina, El Salvador, en audiencia inicial.
Chago fue capturado al intentar ingresar a El Salvador, a través de la frontera de El Amatillo, junto a otra mujer. Durante la inspección del vehículo en el que se conducían, las autoridades detectaron que transportaban a un menor de edad.
El diputado liberal Ricardo Elencoff presentó una moción exhortativa ante el Congreso Nacional para que Honduras, a través de la Cancillería y organismos de derechos humanos, revise el caso y abogue por la liberación del apóstol Santiago Zúniga.
“Hacemos un llamado responsable a los organismos de derechos humanos. Hay miles de ciudadanos hondureños en todo el mundo con este tipo de problemas, pero cuando lo tenemos aquí, a la vista de todos, y se sabe quién es este señor, creo que sería injusto que sea condenado sin una defensa que le garantice un debido proceso”, dijo el diputado.
“El apóstol puede ser lo que sea, que le caiga bien o mal a la gente, tiene su propio estilo de hacer contenido, pero decir que es ‘coyote’ es otra cosa. Creo que no sería justo que sea condenado por una supuesta actividad ilícita”, dijo.
El diputado, solicitó a las entidades de derechos humanos, a la embajada hondureña en El Salvador y al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos que den seguimiento al caso del apóstol Chago.
Una moción exhortativa es una propuesta presentada por un legislador o grupo parlamentario que busca solicitar, invitar o instar a otra autoridad, generalmente del Poder Ejecutivo o entes autónomos, a realizar una acción específica.