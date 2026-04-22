Presupuesto General 2026: prioridad en salud, educación y combustibles

Tegucigalpa, Honduras.- El Congreso Nacional aprobó en las últimas horas el Presupuesto General de la República para el ejercicio fiscal 2026, bajo una propuesta reformulada por el mandato de Nasry Asfura que busca "hacer más con menos". La nueva ruta financiera asciende a 444,335,810,947.00 lempiras, una cifra que llama la atención por su magnitud, pero también porque dejó fuera más de 25 mil millones de lempiras menos que el proyecto anterior, que rozaba los 469 mil millones. El secretario de Finanzas, Emilio Hernández Hércules, fue quien dio a conocer los números ante el pleno legislativo. El funcionario defendió que este presupuesto no nació de ocurrencias políticas, sino de criterios técnicos y de una lectura realista de lo que el país puede y debe hacer.

Bajo la premisa de que "Honduras va a estar bien", el plan de gastos no solo recortará el exceso, sino que se moverá el dinero hacia las áreas de mayor demanda en el país: salud, educación y combustibles. Con el nuevo presupuesto, salud recibirá 2,004 millones de lempiras adicionales, llevando su techo operativo hasta los 31,275 millones, la cifra más alta que ha manejado ese sector. Educación recibirá 3,704 millones de lempiras más, dinero con el que se busca sostener al magisterio, honrar los ajustes salariales pendientes y abrir más aulas de clases. Más de 6,800 millones de lempiras quedarán reservados para amortiguar el costo de los combustibles y la energía eléctrica, dos factores que cuando suben, todo lo demás sube con ellos.

Fortalecimiento institucional