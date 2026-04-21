¿En cuánto se reduce el Programa de Inversión Pública para el 2026?

Tegucigalpa, Honduras.- Al no incluir el componente social, el Programa de Inversión Pública (PIP) refleja una reducción interanual de 49,422.5 millones de lempiras.

Así lo constató EL HERALDO en el proyecto de este instrumento de planificación en el marco de la reformulación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República para este ejercicio fiscal.

En tal sentido, el PIP 2026 asciende a 48,227.6 millones de lempiras, de los que L16,130.5 millones corresponden a inversión productiva y L32,097.1 millones a la Formación Bruta de Capital Fijo (FBCF) consistente en la inversión representada por la variación de activos fijos no financieros tanto privados como públicos.

La inversión pública aprobada el año pasado sumó los 97,650.1 millones de lempiras, pero al no incorporarse la inversión social se reduce a 53,359.7 millones de lempiras.

En el documento remitido por la Secretaría de Finanzas (Sefin) al Congreso Nacional se argumenta que “esta disminución del presupuesto asignado para 2026 se debe a una decisión de política fiscal alineada el Marco Macrofiscal de Mediano Plazo y la Política de Endeudamiento Público”.

“El decremento se explica por la eliminación de los programas sociales y el ajustador de inversiones, así como la concesión de recursos para la Empresa Nacional de Energía Eléctrica”, añade.

Analistas en materia económica consultados por EL HERALDO coincidieron que habrá un impacto en el PIP al no disponer del componente social, sin embargo, deben de destinarse más recursos a la inversión productiva que aporta al crecimiento económico al igual que a la generación de empleos.