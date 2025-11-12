Libre usa sus programas sociales como motor para conquistar votos

En las primarias de marzo, Libre se consolidó como la segunda fuerza política más votada, con casi 895 mil sufragios, de los cuales más de 727 mil fueron válidos.El partido se impuso en 5 de los 18 departamentos. Retuvo sus bastiones tradicionales —Santa Bárbara, Olancho y Colón— y sumó este año a Yoro y Gracias a Dios, ampliando así su mapa de poder territorial.Pero el dato que encendió alarmas internas fue otro: <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/especiales/elecciones-honduras-2025/libre-superaria-158-000-votos-nulos-y-blancos-al-cierre-conteo-CG25106015" target="_blank">casi 170 mil votos nulos o blancos</a>, un 18.7% del total. Para muchos, esa cifra refleja el desgaste provocado por los escándalos del actual gobierno o, en otros casos, un rechazo directo a la candidatura de Moncada.Antes de marzo, el mayor golpe para Libre había sido <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/elheraldoplus/investigaciones/video-carlos-zelaya-narcotraficantes-cachiro-reunion-2013-JJ21282830" target="_blank">el narcovideo de Carlos Zelaya</a>, que forzó su renuncia al Congreso y a la vicepresidencia de ese poder del Estado, junto con la polémica iniciativa para eliminar la extradición a Estados Unidos, interpretada por la oposición y expertos como un intento de la presidenta por blindar a su cuñado.Sin embargo, entre marzo y noviembre, el gobierno de Castro —y, por extensión, Moncada— enfrentó una sucesión aún más intensa de escándalos: el <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/elheraldoplus/investigaciones/dinero-sedesol-emprendedores-funcionarios-politicos-corrupcion-FI26480702" target="_blank">desvío de fondos de la Secretaría de Desarrollo Social</a> para actividades políticas de diputados; la operación de una red de <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/elheraldoplus/investigaciones/ong-fondos-congreso-diputados-gobernacion-estafa-corrupcion-CF26767656" target="_blank">ONG afines a Libre</a> favorecidas con 150 millones de lempiras por el Congreso y la Secretaría de Gobernación; y la parálisis legislativa, bajo dominio oficialista.A esa lista se suma el propio proceso electoral: el sabotaje a las primarias mediante la <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/especiales/elecciones-honduras-2025/rutas-caotico-traslado-maletas-infop-centros-votacion-cne-PO24809457" target="_blank">entrega tardía de urnas</a>, atribuido a las Fuerzas Armadas; el <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/honduras/boicot-politico-retrasa-decisiones-en-cne-pone-riesgo-democracia-NK26860379" target="_blank">boicot dentro del Consejo Nacional Electoral (CNE)</a>, marcado por las ausencias de Marlon Ochoa en sesiones clave; y las acciones de la Fiscalía contra la <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/honduras/solicitud-peritaje-audios-fue-negada-cosette-lopez-consejera-cne-corte-suprema-justicia-elecciones-honduras-2025-FD28187615" target="_blank">consejera opositora Cossette López</a> y dos magistrados electorales —también de oposición—.En el último semestre, el Gobierno aceleró la entrega de proyectos antes de que entrara en vigor la prohibición de inauguraciones durante la campaña electoral. En octubre, la administración puso en marcha un llamado <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/ehambiente/polemica-bono-climatico-meses-elecciones-2025-votar-libre-JA27728436" target="_blank">bono climático</a> de 7,000 lempiras destinado, según el Gobierno, a personas vulnerables a la crisis climática. Para la oposición, en cambio, se trató de una maniobra abierta para comprar votos.Una investigación de <b>EL HERALDO Plus</b> reveló que en plena campaña se distribuyeron 661 millones de lempiras en esta ayuda social y que esos fondos provenían de <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/ehambiente/gobierno-revivio-prestamo-emergencia-bono-climatico-elecciones-2025-GF27777067" target="_blank">un préstamo que había permanecido congelado durante tres años</a>. La administración anterior había utilizado el mismo mecanismo en las elecciones previas.