Tomás Zambrano asegura que Salvador Nasralla y 'Mel' Zelaya tienen un acuerdo

Tegucigalpa, Honduras.- Tomás Zambrano, diputado y jefe de bancada del Partido Nacional, aseguró que Salvador Nasralla tiene un acuerdo con el expresidente Manuel Zelaya Rosales. Según el congresista, el acuerdo consiste evitar la declaratoria de las elecciones generales y para ello se han puesto trabas en el escrutinio especial de 2,792 actas con inconsistencia.

Zambrano respondió a un mensaje del Partido Nacional donde precisó que registraron 400 miembros debidamente acreditados para integrar las Juntas Especiales de Verificación y Recuento (JEVR) e iniciar el escrutinio especial. "Honduras no se merece el tipo de líderes que por un capricho, por la ambición desmedida de poder están dispuestos a meterle fuego al país. Ha quedado claro que hay un acuerdo entre Nasralla con 'Mel' para evitar la declaratoria de elecciones", denunció el diputado. Añadió que "las Consejeras del CNE están listas para revisar y realizar el escrutinio especial que no es más que el voto por voto, pero aún así están impidiendo que el proceso continúe".

El parlamentario por Valle recordó que “estamos a 13 días para la fecha tope para declarar un ganador, después del 30 de diciembre Mel Zelaya, Libre y el familión buscan quedarse en el poder a la fuerza... ¿Es eso lo que quieren los miles de hondureños que votaron por Nasralla?”. Finalmente dijo: “Le pedimos al Partido Liberal y a los buenos hondureños que hagan recapacitar a Nasralla, sino él va a ser el responsable que el socialismo del Siglo XXI se perpetúe en el poder”.