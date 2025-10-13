Polémica por bono climático a dos meses de elecciones: "Se tiene que votar por Libre"

Aunque Sedesol en sus redes sociales publicó que han realizado varias entregas en al menos seis departamentos, se desconoce cuántos pobladores han sido los beneficiados.Una fue en Yoro, donde 2,909 hogares recibieron el dinero el fin de semana, según las publicaciones realizadas en Instagram.A esto se suma 7,000 familias de Atlántida, donde la distribución se hizo en 142 aldeas, mientras que en San Pedro Sula, la institución habla de 15,368 hogares, en los que entregaron (de forma acumulada) 107.5 millones de lempiras."En Omoa, Cortés, estamos supervisando la entrega del <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/honduras/banco-integracion-economica-bono-cambio-climatico-familias-pobreza-extrema-EYEH1500576" target="_blank">Bono Alivio Climático</a> para más de 2,500 hogares. Con una inversión de L18 millones, el GobiernoHN está llegando a las familias que enfrentan vulnerabilidad ante las lluvias. En nombre de la presidenta @XiomaraCastroZ, la @sedesolhn y la @RedSolidaria_hn están presentes en seis departamentos del país, atendiendo dignamente al pueblo hondureño y reafirmando el compromiso de brindar protección social en todo momento", escribió Sedesol en una de las publicaciones.