Roosevelt Hernández separa al rector del Colegio de Defensa

Después de regresar de un viaje de Europa, el rector del Colegio de Defensa Nacional de Honduras (CDNH), general Carlos Afraín Aguilar Hernández, fue puesto a disposición

  • 09 de octubre de 2025 a las 23:30
El general Carlos Efraín Aguilar Hernández fue mandado a disponibilidad por el jefe del Estado Mayor Conjunto.

 Foto: Cortesía Fuerzas Armadas

Tegucigalpa, Honduras.- El jefe de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, envió a disponibilidad al general de brigada Carlos Efraín Aguilar Hernández, rector del Colegio de Defensa Nacional de Honduras (CDNH), según revelaron fuentes castrenses a EL HERALDO Plus.

Aguilar, oficial de la 28 promoción, se suma al listado de uniformados purgados dentro de la gestión de Hernández, quien ha sido criticado por sus ataques a la libertad de expresión, el manejo ineficiente de las elecciones primarias 2025 y los enfrentamientos contra autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Además, el rector del Colegio de Defensa se une a la lista de oficiales de la 28 promoción que el jefe de las Fuerzas Armadas margina. EL HERALDO Plus conoció que Hernández ha maniobrado para relegar a altos perfiles de esta promoción para favorecer a las siguientes con el objetivo de blindarse.

Fuentes militares confirmaron a EL HERALDO Plus que la orden se dio bajo el argumento que el general había desafiado al jefe del Estado Mayor Conjunto al realizar un viaje a Europa, pese a que ya estaba programado y presupuestado.

Según la información facilitada a este medio, desde hace meses Hernández y Aguilar mantenían una rencilla por el manejo del presupuesto del Colegio de Defensa.

La discordia por los recursos se trasladó posteriormente a la realización de un viaje de clausura de un curso relacionado con Defensa y Seguridad, que estaba presupuestado y programado para llevarse a cabo en Europa.

La comitiva estaba integrada por el general Aguilar Hernández, los participantes del curso y otros funcionarios de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena).

Por realizar un viaje programado, el jefe de las FF AA, Roosevelt Hernández, mandó a disponibilidad al director del Colegio de Defensa, general Aguilar Hernández.

 (Foto: FF AA)

No obstante, las fuentes detallaron que a última hora el jefe de las FF AA le indicó a Aguilar que no realizara el viaje, porque normalmente se desarrollaba en Estados Unidos y no en Europa. Sin embargo, como los pasajes ya estaban pagados, el director del CDNH continuó con la programación.

Al regresar, el jueves 2 de octubre, al general Aguilar Hernández le comunicaron que por orden superior pasaba a disponibilidad, situación que sus compañeros de promoción han catalogado como un “golpe de barraca”, por no ceñirse a las imposiciones del jefe de las Fuerzas Armadas.

Aguilar Hernández, vía mensajes de WhatsApp, confirmó su situación y aclaró a EL HERALDO Plus que "yo no he recibo las razones de mi salida, pues la gira de estudio es una actividad programada en el pénsum de la Especialidad en Defensa y Seguridad, lo mejor sería que a él le consulten (a Roosevelt Hernández)".

General Muñoz, otro relegado

Esta situación se suma a otras acciones de purga emprendidas por Hernández. El caso más notorio ocurrió con el general de brigada Ramiro Muñoz, a quien de forma inesperada lo destituyeron de su cargo como director del Instituto Nacional Penitenciario (INP).

Como castigo, el jefe de las FF AA intentó enviarlo como agregado militar a Nicaragua, pero este no aceptó y decidió marcharse de Honduras a Estados Unidos, reveló EL HERALDO Plus.

Las acciones de Hernández fueron confirmadas por la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional (SRE). La institución, por medio de la solicitud de información SOL-SRE-1095-2025, informó que entre el periodo de enero a septiembre de 2025 se nombraron cinco agregados de defensa, entre ellos Muñoz.

Muñoz fue nombrado el 1 de agosto de 2025 para ser enviado a Nicaragua, quien había sido separado de su cargo en julio anterior.

El informe, fechado al 9 de septiembre de 2025, no detalla que se haya nombrado a otro jerarca militar para ocupar esa delegación militar a nivel internacional.

Es de hacer notar que en los nombramientos también aparece José Amenofis Murillo Aguilar, quien desempeña su cargo en Chile. Murillo Aguilar era respaldado por un gran número de elementos de la promoción 28 para sustituit a Hernández al frente de la institución castrense u ocupar un cargo en la cúpula militar, pero el propio Hernández frenó su candidatura.

Desde un principio, la intención ha sido relegar a más de una decena de integrantes de la promoción 28, que ocupan cargos importantes en la actualidad dentro de la institución militar, lo que ha generado cierto grado de malestar.

