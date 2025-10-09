Roosevelt Hernández separa al rector del Colegio de Defensa

Esta situación se suma a otras acciones de purga emprendidas por Hernández. El caso más notorio ocurrió con <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/elheraldoplus/investigaciones/baja-munoz-presion-roosevelt-hernandez-ascender-allegados-cupula-militar-MG27210914" target="_blank">el general de brigada Ramiro Muñoz</a>, a quien de forma inesperada lo destituyeron de su cargo como director del Instituto Nacional Penitenciario (INP).Como castigo, el jefe de las FF AA intentó enviarlo como agregado militar a Nicaragua, pero este no aceptó y decidió marcharse de Honduras a Estados Unidos, reveló EL HERALDO Plus.Las acciones de Hernández fueron confirmadas por la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional (SRE). La institución, por medio de la solicitud de información SOL-SRE-1095-2025, informó que entre el periodo de enero a septiembre de 2025 se nombraron cinco agregados de defensa, entre ellos Muñoz.<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/elheraldoplus/investigaciones/ramiro-munoz-solicita-baja-negarse-agregado-militar-nicaragua-CN27196712" target="_blank">Muñoz fue nombrado el 1 de agosto de 2025 para ser enviado a Nicaragua</a>, quien había sido separado de su cargo en julio anterior.