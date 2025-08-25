Sedesol: Honduras ha recibido L71 millones tras misiones de Rider Cálix

Sedesol solicitó a este medio de comunicación la publicación de un derecho a réplica tras publicarse una investigación sobre los viajes de su director de Cooperación Externa

  • 25 de agosto de 2025 a las 15:41
Rider Cálix (derecha), director de Cooperación Externa de Sedesol, junto con José Carlos Cardona, exministro de esa institución.

 Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) aseguró que Honduras ha recibido unos 71 millones de lempiras para "programas de protección y desarrollo social" gracias a los viajes y las relaciones de su director de Cooperación Externa, Rider Cálix.

Sedesol solicitó a este medio de comunicación la publicación de un derecho a réplica tras publicarse la siguiente investigación: "Funcionario viajero de Sedesol ha recibido L1.2 millones en viáticos"

A continuación, el texto:

Desde la Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo Social, solicitamos de manera respetuosa la rectificación de la información difamatoria realizada por diario El Heraldo el miércoles 20 de agosto de 2025, titulada: “Funcionario viajero de Sedesol ha recibido L1.2 millones en viáticos”.

En relación con dicha publicación, aclaramos lo siguiente:

1. Los viajes mencionados no son de carácter personal ni de placer, sino estrictamente de trabajo. Cada una de las misiones internacionales realizadas por el funcionario Rider Abimael Cálix Santos se enmarca en la gestión de cooperación internacional, alianzas técnicas y obtención de recursos que han representado beneficios concretos para Honduras.

2. El director de Cooperación Externa de la Secretaría de Desarrollo Social cuenta con una sólida trayectoria profesional previa a su función actual en el Gobierno de Honduras, con experiencia en organismos internacionales, sociedad civil y proyectos de cooperación, lo cual le otorga la credibilidad necesaria para representar al país en espacios multilaterales.

3. Los resultados de su gestión son verificables y de alto impacto. Gracias a estas relaciones internacionales, Honduras ha recibido más de 71 millones de lempiras en apoyo financiero y técnico destinados a programas de protección y desarrollo social.

¿Quién es Rider Cálix, el funcionario que recibió más de L1 millón de Sedesol para viajes?

Entre los logros más relevantes destacan:

• Donación de L 31,512,000.00 de la Rockefeller Foundation para la fortificación de alimentos en el corredor seco.
• Apoyo técnico valorado en L 262,600.00 para procesos de consulta y organización comunitaria de pueblos originarios y afrohondureños.
• Asistencia técnica internacional para la implementación del Sistema de Georreferenciación de Cuidados.
• Aporte de L 5,015,660.00 del BID para el fortalecimiento del Sistema de Protección Social y la atención a migrantes retornados.

Rectificación solicitada: Con base en lo expuesto, exigimos que se rectifique la publicación, ya que su contenido carece de contexto, genera desinformación y daña injustamente la honra del funcionario Rider Abimael Cálix Santos, así como la credibilidad institucional de la Secretaría de Desarrollo Social.

Reiteramos que ponemos a disposición de este medio toda la documentación oficial que respalda cada logro obtenido en beneficio del país.

Confiamos en que Diario El Heraldo atenderá este derecho a réplica conforme a lo establecido en la Ley de Emisión del Pensamiento y la normativa vigente en materia de libertad de expresión y derecho a la información veraz.

Conste: Antes de publicar el artículo, EL HERALDO contactó al director de Cooperación Externa para conocer su versión. Aunque inicialmente ofreció declaraciones, posteriormente decidió no incluir su reacción.

Le dieron pasajes aéreos y viáticos: ¿a qué países viajó Rider Cálix con L1.2 millones de Sedesol?
