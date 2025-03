Rutas de 5 minutos duraron 15 horas: el caótico traslado de maletas a centros de votación

EL HERALDO Plus hizo un recorrido desde Infop hasta varios centros de votación ubicados en la colonia Kennedy, en la capital del país, para evidenciar el tiempo máximo de llegada de un punto a otro.

“Nos preguntamos como ciudadanos que queremos ejercer el voto, ¿a quién se responsabiliza de este relajo? Es la primera vez en la historia que se ve algo así, que las urnas no llegan a tiempo. O sea, y más que todo, nosotros los pobladores de Kennedy, ahí cerquita, a metros nuestros”, señaló.

La hondureña recordó que ellos querían ejercer el sufragio desde temprano, pero con la tardanza en la distribución de maletas no pudieron. Comentó que fueron en más de dos ocasiones al centro educativo sin que el material llegara.

“Nosotros desde las 7:00 de la noche que nos venimos con mi esposo decidimos hacer la fila porque estaba lleno, para ser de los primeros, y de hecho no funcionó la estrategia; ellos entraron exactamente como a las diez y media, abrieron los portones para iniciar el proceso”, relató la mujer, quien pidió mantenerse en anonimato.

Una de las personas que vive en la zona relató que ella ejerció el sufragio en el Hato de Enmedio, pero a su esposo le tocaba votar en la Oswaldo y no lo hizo hasta después de medianoche.

El equipo periodístico de EL HERALDO Plus llegó a 10:19 de la mañana a las instalaciones del Infop para movilizarse al Instituto Técnico Honduras, uno de los centros de votación en los que el material electoral llegó pasadas las 8:00 de la noche.

Cuando EL HERALDO Plus llegó a las 10:36 de la mañana, después de un recorrido de 7 minutos desde Infop, se encontró con la unidad de transporte cargado de equipo electoral y a punto de retornar a Infop.

Pero esta situación no solo ocurrió en la Oswaldo, ya que en la John F. Kennedy, ubicada a 2 minutos, también hubo retraso en la entrega de maletas. La gente también inició a votar a altas horas de la noche.

Comentó que cada conductor tenía las rutas establecidas, aunque en muchos casos no las conocían a cabalidad.

Este rotativo habló con el conductor de esa unidad para conocer detalles de lo que había pasado en la entrega de material para las elecciones, pero culpó al CNE de no cargar las papeletas en tiempo y forma, porque ellos estaban a disposición desde la noche del sábado.

Y, en medio del intenso calor, salieron con rumbo a Infop a las 11:25 de la mañana, en un recorrido que no duró más de 5 minutos. Es decir, en aproximadamente media hora la unidad que llevaba el equipo electoral hizo dos recorridos, hasta que por fin culminó su ruta en el punto que se almacena todo el material electoral.

En el centro educativo se detuvieron 13 minutos para recoger algunas maletas electorales que estaban apiñadas y solas en un aula. Este rotativo evidenció que no estaban custodiadas por las personas responsables. Incluso, los miembros de las Fuerzas Armadas dejaban el vehículo sin vigilancia para subir el material.

El conductor del vehículo, quien iba a acompañado de otra persona (afirmó que no era custodio cuando se le preguntó), aparentemente no conocía la ruta hasta el centro educativo José Simón Azcona, donde iba a traer más maletas electorales.

Al intentar hablar con los miembros de las Fuerzas Armadas, simplemente dijeron que estaban custodiando las maletas, pero no quisieron dar más detalles.

La ruta más larga de entrega en la capital —que también registró retrasos— es de Infop a la facultad de Ciencias Médicas, cerca del Hospital Escuela. El tiempo promedio de llegada con tráfico es de 11 minutos.

Los vehículos con material electoral tardaron aproximadamente 15 horas en llegar, es decir, 81 veces más tiempo del programado.

En cambio, para llegar hasta la escuela República de Panamá, los vehículos con la papeletas debieron llegar en 30 minutos (en hora pico), sin embargo, la gente empezó a votar casi a las 11:00 de la noche, porque el material llegó una hora antes.

“Por más que uno quiera ser democrático, justo, justificar el tráfico, esto, lo otro, la verdad es que uno no confía plenamente, porque, como le digo, no hay nadie que diga, bueno, pasó esto. Bueno, sí, se supone que sí, verdad, que salieron los del CNE a dar declaraciones, pero, o sea, esta no es la primera vez que hacemos elecciones y un atraso de tantas horas, sí deja que pensar”, dijo otra votante que entrevistó este rotativo en la colonia Kennedy.

Para muchos hondureños, el retraso no es justificable, pues solo evidencia la desorganización y duda de un proceso democrático. Pese a todo el caos, no se desanimaron a dejar de votar, aunque sí cuestionaron el papel del CNE y las Fuerzas Armadas.