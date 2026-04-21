Fichajes: hondureños buscan equipo, se va de Real Madrid y Barcelona prepara bombazo

Te mostramos los últimos rumores de cara al arranque del mercado de fichajes de verano. Hondureños son protagonistas.
OFICIAL // El Bournemouth confirmó este lunes a Marco Rose como sustituto de Andoni Iraola en el cargo de entrenador a final de temporada, cuando acabe el contrato del español.
OFICIAL // El excentrocampista rumano Gheorghe 'Gica' Hagi, toda una leyenda del fútbol europeo, fue nombrado este lunes por segunda vez seleccionador nacional de Rumanía, en sustitución del recientemente fallecido Mircea Lucescu.
The Sun informa que el Manchester United planea ampliar el vínculo del contrato de Bruno Fernandes.
La Gazzetta dello Sport informa que si el AC Milán no logra cerrar el fichaje de Lewandowski, buscará a Alexander Sørloth, delantero del Atlético de Madrid.
Matteo Moretto detalla que el Milan le ha puesto precio a Rafael Leao y si llegará una oferta de 50 millones de euros o más, analizarían venderlo.
La prensa turca detalla que Vedat Muriqui, delantero que pelea por el Pichichi en la Liga Española 2025-2026, está en la mira con el Fenerbahçe.
Florian Plettenberg informa que el Liverpool ya tiene al reemplazo de Salah y se trata de Diomande, el objetivo en el próximo mercado de fichajes.
Toni Kroos sobre una posible vuelta: "Nunca he tenido ese pensamiento porque paré como quería parar. Cerré el libro. Si yo pensase en volver, aunque ya es tarde, pero siempre pensaba que era imposible terminar mejor. Todo lo que pudiera venir después iba a ser peor"
Desde la Federación Mexicana de Fútbol confirman que Rafa Márquez, actual asistente de Javier Aguirre, será el nuevo entrenador de la Selección después del Mundial 2026.
Dominik Szoboszlai sobre su futuro con Liverpool: "Como ya dije hace unas semanas, no ha habido ningún progreso. Así que no puedo decir nada nuevo sobre mi situación contractual... Por supuesto que me veo aquí en el largo plazo, pero como digo, ya no está en mis manos".
El Inter de Milán le pide un trueque al Barcelona por Bastoni. Tiene en la mira a Bardghji y Gerard Martín.
Hansi Flick se pronunció sobre su futuro con el Barcelona y expresa que espera renovar: "Ese es mi plan, desde luego, será la última etapa en mi carrera, pero no es el momento de hablar de eso porque tenemos semanas importantes por delante"
Giro inesperado con Xabi Alonso. Según Sky Sports, el entrenador Arne Slot continuará en el banquillo del Liverpool y una clasificación a la próxima Champions ayudaría a asegurar la plaza. Alonso se convirtió en uno de los fuertes candidatos tras su salida del Real Madrid.
Matteo Moretto informa a Fabrizio Romano que el contrato de Joselu con el Al-Gharafa está a punto de acabar. Asimismo, detallan que el deseo del jugador es regresar a Europa.
Informa CaughtOffside que el Aston Villa tiene en la mira al talento juvenil del Real Madrid, Thiago Pitarch. Sin embargo, el jugador solo piensa en su continuidad en la institución blanca.
ESPN informa que el Manchester United tiene en la mira a David Alaba. El medio revela que el club quiere reforzar su defensa, por lo que intentaría su fichaje como agente libre.
Africafoot revela que el FC Barcelona ya tendría un nuevo fichaje y se trata del talentoso Seydou Dembélé, mediapunta del JMG Academy Bamako.
Mundo Deportivo destapa que Julián Álvarez y Bastoni tienen como prioridad fichar por el FC Barcelona. Los dos jugadores han dejado la puerta abierta para salir de sus respectivos clubes.
Alberth Elis fue directo al señalar al Olimpia como su principal opción en caso de regresar a la competencia hondureña. Está como agente libre. Su último equipo fue el Sport Marítimo de Portugal.
Deiby Flores de momento no tiene su futuro concretado ya que más allá del rumor de clubes de la MLS, no tiene nada confirmado. También se le ha vinculado a la órbita del Olimpia, teniendo así una vuelta al fútbol nacional tras desfilar por las ligas de Grecia, Hungría, Estados Unidos y Arabia Saudita.