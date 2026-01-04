  1. Inicio
Gobierno hondureño ejecutó el 90.22% del presupuesto en 2025

El Presupuesto General de la República se amplió en L9,883.6 millones al cierre de 2025, por lo que alcanzó L440,791.4 millones y quedó como saldo L43,115.3 millones

  • Actualizado: 04 de enero de 2026 a las 13:20
La Secretaria de Finanzas, a través de la plataforma de Inteligencia de Negocios, divulga a diario el avance en los egresos e ingresos presupuestarios para cada ejercicio fiscal.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- El Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República de 2025 se ejecutó en 90.22%, equivalente a 397,676.1 millones de lempiras al concluir ese ejercicio fiscal.

Así lo constató EL HERALDO cuando el 31 de diciembre del año pasado el instrumento de desarrollo ascendió a 440,791.4 millones de lempiras, reflejando un crecimiento de L9,883.6 millones.

Un total de 43,115.3 millones de lempiras quedaron como saldo que se estaría gastando mientras se discute y aprueba el proyecto del presupuesto 2026 en el Congreso Nacional.

Bajo el decreto legislativo 4-2025 de fecha 6 de febrero entró en vigencia el documento de política fiscal por un monto de 430,907.8 millones de lempiras y que a lo largo de los siguientes meses se fue ampliando.

L15,079.5 millones no se ejecutaron en inversión pública durante 2025

Grupos de gasto

De los ocho grupos de gasto, solo uno se redujo en comparación a la cuantía presupuestada en un inicio, particularmente el de otros gastos que descendió a 10,312.3 millones de lempiras y se ejecutaron 10,121.1 millones de lempiras, el 98.15%.

Los servicios personales, que abarcan las retribuciones salariales de funcionarios de la administración central e instituciones descentralizadas, así como las contribuciones a los sistemas de seguridad social tanto públicos como privados, pasó de L104,215.1 millones a L113,815 millones, una variación de 9,599.9 millones de lempiras.

La erogación del referido grupo de gasto, que representó el 25.8% del total del presupuesto 2025, alcanzó los 108,825.6 millones de lempiras, de conformidad a los datos de la Secretaría de Finanzas (Sefin).

A 46,558.3 millones de lempiras llegó la asignación para los activos financieros al haberse elevado en L3,215.9 millones, siendo el segundo grupo de gasto que más se incrementó.

Con el 69.83% de ejecución (L23,588 millones) cerró el ejercicio fiscal anterior los bienes capitalizables, al haber tenido a disposición 33,777.4 millones de lempiras.

El Poder Ejecutivo gastó totalidad de la partida confidencial de 2025

