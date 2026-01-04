Gobierno hondureño ejecutó el 90.22% del presupuesto en 2025

Tegucigalpa, Honduras.- El Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República de 2025 se ejecutó en 90.22%, equivalente a 397,676.1 millones de lempiras al concluir ese ejercicio fiscal.
Así lo constató EL HERALDO cuando el 31 de diciembre del año pasado el instrumento de desarrollo ascendió a 440,791.4 millones de lempiras, reflejando un crecimiento de L9,883.6 millones.
Un total de 43,115.3 millones de lempiras quedaron como saldo que se estaría gastando mientras se discute y aprueba el proyecto del presupuesto 2026 en el Congreso Nacional.
Bajo el decreto legislativo 4-2025 de fecha 6 de febrero entró en vigencia el documento de política fiscal por un monto de 430,907.8 millones de lempiras y que a lo largo de los siguientes meses se fue ampliando.
Grupos de gasto
De los ocho grupos de gasto, solo uno se redujo en comparación a la cuantía presupuestada en un inicio, particularmente el de otros gastos que descendió a 10,312.3 millones de lempiras y se ejecutaron 10,121.1 millones de lempiras, el 98.15%.
Los servicios personales, que abarcan las retribuciones salariales de funcionarios de la administración central e instituciones descentralizadas, así como las contribuciones a los sistemas de seguridad social tanto públicos como privados, pasó de L104,215.1 millones a L113,815 millones, una variación de 9,599.9 millones de lempiras.
La erogación del referido grupo de gasto, que representó el 25.8% del total del presupuesto 2025, alcanzó los 108,825.6 millones de lempiras, de conformidad a los datos de la Secretaría de Finanzas (Sefin).
A 46,558.3 millones de lempiras llegó la asignación para los activos financieros al haberse elevado en L3,215.9 millones, siendo el segundo grupo de gasto que más se incrementó.
Con el 69.83% de ejecución (L23,588 millones) cerró el ejercicio fiscal anterior los bienes capitalizables, al haber tenido a disposición 33,777.4 millones de lempiras.