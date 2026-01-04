Gobierno hondureño ejecutó el 90.22% del presupuesto en 2025

Tegucigalpa, Honduras.- El Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República de 2025 se ejecutó en 90.22%, equivalente a 397,676.1 millones de lempiras al concluir ese ejercicio fiscal.

Así lo constató EL HERALDO cuando el 31 de diciembre del año pasado el instrumento de desarrollo ascendió a 440,791.4 millones de lempiras, reflejando un crecimiento de L9,883.6 millones.

Un total de 43,115.3 millones de lempiras quedaron como saldo que se estaría gastando mientras se discute y aprueba el proyecto del presupuesto 2026 en el Congreso Nacional.

Bajo el decreto legislativo 4-2025 de fecha 6 de febrero entró en vigencia el documento de política fiscal por un monto de 430,907.8 millones de lempiras y que a lo largo de los siguientes meses se fue ampliando.