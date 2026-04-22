Esperan variedad de postulaciones para vacantes del CNE y TJE; Libre ya tiene nombres

Tegucigalpa, Honduras.- El proceso para seleccionar a las nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) ha despertado un interés amplio que podría derivar en una cantidad inédita de aspirantes. El presidente de la Comisión Especial de Selección, Antonio Rivera Callejas, confirmó que, tras el llamado oficial de la convocatoria, ya se recibió al primer postulante y que las consultas sobre el llenado de formularios han sido constantes desde diversos sectores, incluyendo a figuras de la sociedad civil que buscan un espacio en la administración de la justicia y la democracia hondureña. ​La Comisión ha dejado claro que, aunque se ha habilitado un periodo de subsanación, no habrá prórrogas para la entrega de expedientes, manteniendo el cronograma original de forma estricta.

Para el parlamentario, el flujo de llamadas y solicitudes de información refleja que el catálogo de candidatos será amplio y diverso, lo que obligará a los comisionados a un trabajo exhaustivo durante las audiencias públicas para filtrar los mejores perfiles técnicos. ​“Ya recibimos el primer postulante en la mañana, al parecer se van a postular varios porque mucha gente me ha llamado pidiendo información de cómo bajar los formularios y pareciera que vamos a tener mucho trabajo; aproximadamente hoy como siete personas me han llamado porque no encuentran cómo llenar el link”, explicó el titular de la comisión. ​Pese al optimismo por el volumen de aspirantes, existe un velo de incertidumbre sobre el desenlace político en el pleno. Rivera Callejas reconoció que el mayor riesgo no es la falta de candidatos idóneos, sino la posibilidad de que las fuerzas políticas no logren alcanzar los 86 votos necesarios, lo que dejaría a las instituciones en una situación de acefalía prolongada. El diputado enfatizó que la labor de la comisión es técnica, pero la decisión final recae en un lobby político que debe buscar consensos mínimos para evitar el estancamiento de los entes electorales. ​Respecto a la participación de figuras de la sociedad civil, la comisión confirmó que analistas y miembros prominentes de organizaciones no gubernamentales han solicitado los requisitos para participar en el proceso.

Sobre la posible representación del partido Libertad y Refundación (Libre) en las vacantes, el presidente de la comisión evitó adelantar criterios, señalando que las postulaciones son de carácter individual y que cada aspirante debe responder por su propia trayectoria y no por las acciones de los funcionarios que fueron destituidos. ​“Mi temor no es tanto lo que critican de que ya tenemos candidatos, es al contrario, es que por no haber pláticas en estos veinte días no lleguemos con ninguno a 86 votos; esperemos que hagamos un buen trabajo y que el pleno haga un buen trabajo también”, manifestó Rivera.

Diálogo y postulantes

Por su parte, la bancada de Libertad y Refundación (Libre) ha adoptado una postura de confianza cautelosa, afirmando que existen canales de comunicación abiertos tanto con el presidente del Congreso, Tomás Zambrano, como con el jefe de la bancada liberal, Jorge Cálix. El diputado Luis Ortega aseguró que hasta el momento existe un compromiso verbal de las fuerzas mayoritarias para respetar los espacios que le corresponden a Libertad y Refundación (Libre) en los órganos electorales, a pesar de que los acuerdos políticos del pasado se han visto fracturados. ​La estrategia de Libre parece estar consolidada, ya que cuentan con un "abanico" de perfiles por cada vacante, incluyendo a actuales diputados y exparlamentarios que estarían listos para someterse al proceso público.