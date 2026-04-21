Conductor de vehículo en el que iba el tiktoker Hernán Martínez se defenderá en libertad

Tegucigalpa, Honduras. Un juez de letras penal celebró la audiencia de declaración de imputado contra Marco Tulio Sauceda, a quien se le supone responsable del delito de lesiones imprudentes en perjuicio de Carlos Hernán Martínez, el reconocido tiktoker hondureño.
Durante la diligencia judicial, el juez resolvió dictar medidas sustitutivas al imputado, mientras el proceso continúa su curso en los tribunales de la capital hondureña.
La audiencia inicial fue programada para el próximo martes 28 de abril a las 8:30 de la mañana, en la que se determinará si existen elementos suficientes para elevar el caso a una siguiente etapa procesal.
Carlos Hernán Martínez era un reconocido creador de contenido, cuya muerte ha generado consternación en Honduras.
Falleció el pasado sábado luego de sufrir una lesión cerebral provocada por un accidente vehicular ocurrido en la capital y de luchar por tres días en un hospital capitalino.
El caso ha generado reacciones en redes sociales, donde seguidores y allegados han lamentado su fallecimiento y exigen que se deduzcan responsabilidades conforme a la ley.
Las autoridades judiciales continuarán con el proceso conforme a lo establecido, mientras se esclarecen las circunstancias del hecho y se determina la responsabilidad penal del imputado.