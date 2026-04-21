Conductor de vehículo en el que iba el tiktoker Hernán Martínez se defenderá en libertad

Tegucigalpa, Honduras. Un juez de letras penal celebró la audiencia de declaración de imputado contra Marco Tulio Sauceda, a quien se le supone responsable del delito de lesiones imprudentes en perjuicio de Carlos Hernán Martínez, el reconocido tiktoker hondureño.

Durante la diligencia judicial, el juez resolvió dictar medidas sustitutivas al imputado, mientras el proceso continúa su curso en los tribunales de la capital hondureña.

La audiencia inicial fue programada para el próximo martes 28 de abril a las 8:30 de la mañana, en la que se determinará si existen elementos suficientes para elevar el caso a una siguiente etapa procesal.