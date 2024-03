Aunque, EL HERALDO conoció a través de informantes que al apagarse las luces de la institución el cuarto se convertía en un espacio de esparcimiento con sexo y alcohol, en el que no se descarta la presencia de menores infractores.

La Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus accedió a documentos confidenciales, contratos, vídeos y fotografías que muestran la construcción de una lujosa habitación en el sótano del INAMI, creada para brindar descanso a altos funcionarios de la Policía Nacional (PN) en horas laborales.

El gobierno de la República supo de la habitación del placer desde su construcción el año pasado; fue denunciado durante la participación de la Comisión Interventora de los Centros Penales y se desmanteló -ahora funciona una clínica para personal del INAMI-, pero no se tomaron acciones ni se investigó a las personas involucradas en la construcción.

“Mantener la debida confidencialidad sobre toda la información a la que se tenga acceso por razón del contrato y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y, a su vez, abstenemos de utilizar para fines distintos”, detalla el inciso número cinco del contrato de obra denominado “Construcción de dormitorio para Dirección Ejecutiva en el nivel del sótano de la Oficina Central de INAMI”, celebrado entre la entonces directora Persis Dayan Zaldivar y la Empresa Constructora y Supervisora JAIBET S. de R.L.

En el documento también se especifica que la directora actuó en su condición de subcomisionada de Policía -los policías no pueden formar parte del INAMI- , nombrada en el cargo mediante el acuerdo ejecutivo No.427-2022 del 2 de septiembre de 2022.

El documento al que accedió la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus detalla cómo el 2 de diciembre de 2022 se acordó la construcción de la habitación del placer, que fue terminada a comienzos de 2023 y funcionó bajo la complicidad de la Policía Nacional (PN).

La Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus también accedió a la factura que emitió la empresa constructora en la que se confirmó que la habitación tuvo un precio mayor a los 248 mil lempiras, pagados el 13 de diciembre mediante en el recibo número 000-001-01-00000005.

EL HERALDO Plus intentó establecer comunicación con Zaldivar, pero pidió al personal no facilitar su número de teléfono ni dar mayor información sobre ella. Además, se le hizo saber que este rotativo estaba abierto a conocer su versión sobre la construcción de la habitación, pero hasta la publicación del artículo no hubo ningún contacto.