Directora del INAMI sobre contrataciones: “Se va a remover del cargo a estas personas”

La directora reconoció que el actual subdirector del Centro Pedagógico de Internamiento El Carmen, ubicado en San Pedro Sula, Fernán Alfredo Núñez Espinoza, es un exsuboficial III depurado de la Policía Nacional (PN). “Él es depurado pero esa información es confidencial, nosotros no podemos acceder para conocer el motivo por el cual él es depurado de la Policía”, admitió.

Flores atendió a la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus en su oficina y se acompañó de personal del departamento legal, talento humano y comunicación, de los cuales se asesoró para dar una respuesta concreta, además de mostrar documentación soporte que evidenciara que no hubo actos indebidos en los contratos.

“Sabíamos que era expolicía, actualmente no lo es, pero tenía la expertise en materia de seguridad que es necesaria, si bien es cierto debemos tener cuidado que no exista este personal dentro”, justificó.

Además admitió que en el INAMI trabajan otros expolicías. “Sí, tenemos dos personas más que son expolicías, pero no están activos, tienen el conocimiento, pero no forman parte de la Policía, pasaron a ser civiles, ellos si los busca pueden ejercer sufragio, son ahora civiles, entonces no aparecen como expolicías”, reiteró.