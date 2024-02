Expolicías depurados y un estafador al frente del INAMI

EL HERALDO Plus comprobó la presencia de más exagentes en la institución que fueron contratados por la falta de personal capacitado en temas relacionados con menores.

El subdirector apenas lleva pocos meses en el cargo, pero no es el único expolicía en el INAMI, pues las autoridades reconocieron la presencia de dos más.

Según los documentos, Núñez se encuentra entre los depurados de la Policía Nacional en el 2016, aunque no se especifica el motivo de su salida, lo que sí se conoció es que en la hoja de vida que presentó a la institución no incorporó esta información.

Según se constató en una publicación de diario LA PRENSA, Martín es un licenciado en Mercadeo que fue capturado hace años en un operativo policial por tener una orden de captura pendiente librada por el Juzgado de Letras seccional de Tegucigalpa, por el supuesto delito de estafa en contra de varias personas interesadas en vender vehículos.

Según la publicación, el ahora director de Jalteva localizaba a personas interesadas en vender sus vehículos, lograba obtener los documentos diciéndoles que tenía potenciales compradores y se desaparecía, luego con los papeles en mano, vendía los carros, les cobraba la prima a los incautos y no cumplía con el trato. Según su perfil y estudios presentados, Martín no tiene los méritos para poder ostentar el cargo de director. Las autoridades aseguran que es un interinato que no va a ser precisamente renovado, pero por su tiempo en el INAMI y conocer a los jóvenes se concretó que él era la mejor opción mientras evaluaban hojas de vida de aspirantes.