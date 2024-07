Preguntarán a la ONU si se pueden desclasificar documentos de la CICIH

No obstante, el canciller acotó que esto lleva un proceso y deberá tener la venia del órgano supranacional en virtud que ellos han pedido secretividad.

“Tendremos una comunicación este día con el señor Miroslava Jenca (negociador de la ONU) para que se desclasifiquen los documentos relacionados al mecanismo en aras de la transparencia y que se conozca el proceso de negociación. Ha sido una petición de la ONU mantener el proceso en secretividad y lo entendemos”, manifestó.

El diplomático no se animó a decir qué hará el gobierno si la ONU no acepta, por lo que “vamos a solicitar la desclasificación de la información que conlleva los documentos y notas que hemos intercambiado entre ambas partes, espero que no haya problema”.

En relación a las peticiones de la ONU, Reina reconoció que la Ley de Amnistía Política, también conocido como Pacto de Impunidad 2.0, ha solicitado ser revisada.

“La amnistía cubre los derechos que fueron violentados de víctimas en el golpe de Estado, no va dirigida a temas de corrupción. No es un requisito, pero sí un tema que han pedido la ONU que conversemos y hacer una revisión, hemos sido claros en el espíritu de la amnistía”, aceptó.