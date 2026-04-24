Dictan medidas sustitutivas a exdirectora del INAMI por presunto acoso laboral

Tegucigalpa, Honduras.- Un juez de Letras Penal dictó medidas sustitutivas contra la exdirectora ejecutiva del Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (INAMI), Ninfa Suyapa Flores Castellanos, señalada como supuesta responsable del delito de acoso laboral vertical en perjuicio de dos abogadas.

La resolución judicial establece que la imputada deberá firmar periódicamente en la secretaría del juzgado, tiene prohibido acercarse a las víctimas y mantener cualquier tipo de comunicación con las personas ofendidas, conforme al artículo 173 del Código Procesal Penal.

De acuerdo con la relación de hechos presentada por el Ministerio Público, la exfuncionaria habría utilizado su posición jerárquica dentro del INAMI para ejercer actos sistemáticos de hostilidad y presión contra las profesionales afectadas.

Según la denuncia, el 4 de junio de 2024, durante una reunión en las oficinas de la institución, Flores Castellanos presuntamente habría coaccionado a las víctimas para que firmaran sus renuncias laborales.