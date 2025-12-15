Dulce María Villanueva se defenderá en libertad tras audiencia inicial

Tegucigalpa, Honduras.-Un juzgado hondureño dictó auto de formal procesamiento con medidas sustitutivas a la prisión contra la exdirectora de la extinta Dirección de la Niñez y la Familia (Dinaf), Dulce María Villanueva, por lo que se defenderá en libertad.

Bárbara Castillo, portavoz de los juzgados de Tegucigalpa, informó que el juez otorgó las medidas sustitutivas luego de que la exfuncionaria acreditara un arraigo económico de dos millones de lempiras.

Entre las medidas impuestas, Villanueva Sánchez, deberá firmar el libro de asistencia judicial una vez por semana, tiene prohibido salir del país y no podrá acercarse a las instalaciones de la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), institución que sustituyó a la Dinaf.

La exdirectora de la extinta Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf), es acusada de concusión.

De acuerdo con la relación de hechos, la abogada de profesión, Dulce Villanueva, siendo directora de la Dinaf, solicitó cinco mil lempiras mensuales a varias empleadas de esa dirección, a cambio de conseguirles un aumento salarial.