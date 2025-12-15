  1. Inicio
Dulce María Villanueva se defenderá en libertad tras audiencia inicial

La exdirectora de la Dinaf fue grabada mientras conversaba con varias empleadas de esa entidad, a quienes supuestamente les pedía dinero a cambio de aumentos

  • Actualizado: 15 de diciembre de 2025 a las 16:04
La abogada Dulce María Villanueva Sánchez compareció el pasado martes 9 de diciembre en la primera audiencia.

Tegucigalpa, Honduras.-Un juzgado hondureño dictó auto de formal procesamiento con medidas sustitutivas a la prisión contra la exdirectora de la extinta Dirección de la Niñez y la Familia (Dinaf), Dulce María Villanueva, por lo que se defenderá en libertad.

Bárbara Castillo, portavoz de los juzgados de Tegucigalpa, informó que el juez otorgó las medidas sustitutivas luego de que la exfuncionaria acreditara un arraigo económico de dos millones de lempiras.

Entre las medidas impuestas, Villanueva Sánchez, deberá firmar el libro de asistencia judicial una vez por semana, tiene prohibido salir del país y no podrá acercarse a las instalaciones de la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), institución que sustituyó a la Dinaf.

La exdirectora de la extinta Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf), es acusada de concusión.

De acuerdo con la relación de hechos, la abogada de profesión, Dulce Villanueva, siendo directora de la Dinaf, solicitó cinco mil lempiras mensuales a varias empleadas de esa dirección, a cambio de conseguirles un aumento salarial.

Las investigaciones del Ministerio Público (MP) detallan que esa acción generó una denuncia, a raíz de audios que fueron públicos mediante las redes sociales, en los que supuestamente Villanueva Sánchez les explicaba como harían si ella les lograba dar el incremento salarial.

El artículo 497 del Código Penal establece que "el funcionario o empleado público, que abusando de su cargo o de sus funciones exige, obliga, fuerza o induce a alguien a dar o prometer al mismo funcionario o empleado público o a un tercero, dinero o cualquier otra utilidad indebida, incurre en las penas de cinco a siete años de prisión, de 100 a 400 días multa, e inhabilitación absoluta por el doble de tiempo que dure la pena de prisión".

