Capturan a Dulce Villanueva, exdirectora de la Dinaf

Tegucigalpa, Honduras.-La exdirectora de la anterior Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf, ahora Senaf), Dulce María Villanueva, fue capturada en cumplimiento de un requerimiento fiscal emitido en su contra, informó el Ministerio Público de Honduras, según lo confirmó el fiscal general Johel Zelaya. "Comunico a la población que ya se ha concluido la primera línea de investigación y, tras la presentación del requerimiento fiscal, se ha capturado a la exdirectora del Dinaf, Dulce María Villanueva Sánchez, por irregularidades cometidas durante su desempeño al frente de esa dependencia", escribió el fiscal en su cuenta de X. La detención se produce en el marco de investigaciones por presuntas irregularidades durante su gestión, que incluyen posibles delitos relacionados con la administración de la institución.

Villanueva renunció a su cargo el 26 de mayo de 2023, luego de la difusión de audios en los que supuestamente solicitaba pagos a empleados de la Dinaf a cambio de beneficios salariales. Desde entonces, la institución ha sido objeto de investigaciones por parte de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y fiscalías especializadas, que analizan posibles casos de cohecho impropio, abuso de autoridad, sustracción u ocultación de documentos y tráfico de menores mediante procesos de adopción.

Caso

Dulce María Villanueva dimitió tras la filtración de polémicos audios en los que supuestamente pedía dinero a mandos intermedios a cambio de empleos o aumentos salariales. Según se escucha en las grabaciones que circulan en las redes sociales, una mujer, que sería Dulce María, exige cinco mil lempiras por un aumento de 15 mil lempiras.