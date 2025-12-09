Dictan detención judicial a extitular de la Dinaf, Dulce Villanueva

Villanueva es señalada por el delito de concusión, además el juez programó la audiencia inicial para el lunes 15 de diciembre a 9:00 de la mañana.

El juez en la audiencia de declaración de imputado celebrada este martes en los Tribunales en Materia de Corrupción determinó dictar detención judicial contra Villanueva.

Tegucigalpa, Honduras.- La extitular de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf), Dulce Villanueva , fue enviada a la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (Pnfas).

Antes de la audiencia, Villanueva ingresó al edificio muy sonriente, pronunció unas pocas palabras ante los medios de comunicación, afirmando que ella siempre ha colaborado con las autoridades.

"Siempre he colaborado con las autoridades, me extraña que hayan hecho este requerimiento", mencionó antes de subir, mientras caminaba esposada de manos.

La detención de la exfuncionaria del gobierno de Libertad y Refundación (Libre) se da por presuntas irregularidades durante su gestión al frente de la Dirección de la niñez y la familia.

Según se conoció, las investigaciones en contra de Villanueva muestran presuntos delitos relacionados con la administración de la institución.

Villanueva renunció a su cargo el 26 de mayo de 2023, luego de la difusión de audios en los que supuestamente solicitaba pagos a empleados de la Dinaf a cambio de beneficios salariales.