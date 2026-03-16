Entre trenzas moradas y moñitos: Así fue el show de las "Guerreras K-Pop" en Tegucigalpa

Antes de que sonara la primera nota, el espectáculo de las "Guerreras K-Pop" ya había comenzado en la fila. Decenas de niñas llegaron con trenzas moradas perfectamente elaboradas, pelucas fucsia y, algunas otras, con dos moñitos en cada costado de la cabeza. Looks que cualquier fanática reconoció de inmediato como el sello inconfundible de las chicas de HUNTR/X, el trío musical de K-Pop Demon Hunters.
Chiminike, el Museo de la Niñez de Tegucigalpa, recibió el pasado domingo a cientos de niñas que llegaron personificando a su ídola favorita y listas para vivir desde adentro el fenómeno que lleva meses dominando las pantallas y las listas de reproducción de medio mundo.
El show en vivo de las "Guerreras K-Pop", presentado por Banco Atlántida bajo la producción de BMP Show, fue un tributo a K-Pop Demon Hunters, la película animada de Netflix que ganó dos premios Oscar, incluyendo Mejor canción original con Golden, y que desde su estreno acumula cifras de audiencia que la posicionan entre los estrenos animados más vistos de la plataforma.
En Honduras, ese fenómeno global aterrizó con nombre propio y escenario en vivo.
El público que llenó el recinto era, en su mayoría, un desfile de personajes salidos directamente de la pantalla.
Rumi fue la protagonista del día entre los asistentes. Sus trenzas moradas —algunas elaboradas con horas de anticipación en casa, otras con extensiones compradas especialmente para la ocasión— se multiplicaron por todo el recinto hasta hacer sentir que el personaje animado había cobrado vida no en uno, sino en decenas de cuerpos pequeños que saltaban y cantaban sin parar.
Las mamás que las acompañaban grababan cada momento con el teléfono en alto, sin disimular el orgullo.
Mira también tuvo su espacio. Algunas pelucas fucsia aparecieron aquí y allá entre la multitud, algunas perfectamente peinadas, otras ya un poco torcidas por el calor y el movimiento, pero todas llevadas con la misma convicción.
Y Zoey, la tercera integrante del trío ficticio del grupo HUNTR/X, fue la favorita de las más pequeñas, quienes llegaron con sus dos moñitos perfectamente simétricos y atuendos que intentaban replicar la estética del personaje en la cinta.
Sobre el escenario, las intérpretes del tributo llegaron con una fidelidad visual que el público agradeció desde el primer segundo.
Los trajes, construidos en base a la estética original del grupo animado, tenían el nivel de detalle que ese público en particular —fanáticas que conocen cada escena de memoria— sabe detectar y exigir.
Las versiones en español de What It Sounds Like, Free, Take Down y How It's Done mantuvieron al público en movimiento constante, con los brazos arriba y las voces al límite.
El momento cumbre llegó con Golden, el tema ganador del Oscar que se convirtió en la primera canción de K-pop en llevarse esa distinción en la historia de la Academia y que en Chiminike sonó como himno colectivo.
Los Saja Boys pusieron la cuota masculina del show con "Soda pop" y Your Idol, dos temas que provocaron una segunda ola de euforia y demostraron que el universo de K-Pop Demon Hunters tiene más de un frente para conquistar el público.