Entre trenzas moradas y moñitos: Así fue el show de las "Guerreras K-Pop" en Tegucigalpa

Antes de que sonara la primera nota, el espectáculo de las "Guerreras K-Pop" ya había comenzado en la fila. Decenas de niñas llegaron con trenzas moradas perfectamente elaboradas, pelucas fucsia y, algunas otras, con dos moñitos en cada costado de la cabeza. Looks que cualquier fanática reconoció de inmediato como el sello inconfundible de las chicas de HUNTR/X, el trío musical de K-Pop Demon Hunters.