Actriz de Scary Movie sobre su ausencia en la nueva película: "Nunca recibí la llamada"

Los Ángeles, Estados Unidos.- La actriz estadounidense Shannon Elizabeth, recordada por su papel en la película pionera Scary Movie (2000), sorprendió a los fans al revelar que no participará en la próxima entrega de la popular franquicia de comedia y terror.

En una reciente entrevista, la actriz explicó que tenía la esperanza de regresar para la nueva película, pero finalmente no fue convocada por la producción. “No recibí la llamada”, comentó con franqueza, dejando claro que su ausencia no se debe a una decisión personal, sino simplemente a que no fue incluida en el proyecto. Elizabeth interpretó a Buffy Gilmore, uno de los personajes secundarios más recordados de la primera película, especialmente por la icónica escena de la competencia de belleza que se volvió muy popular entre los seguidores de la saga.

El anuncio resulta llamativo porque el nuevo proyecto, conocido como Scary Movie 6, busca precisamente reconectar con el espíritu original de la franquicia.

La producción contará nuevamente con la participación de figuras clave como Marlon Wayans, uno de los creadores del universo de Scary Movie, y reunirá a algunos de los rostros más reconocidos de las primeras entregas. Entre ellos destacan Anna Faris y Regina Hall, quienes retomarán sus papeles como Cindy Campbell y Brenda Meeks, respectivamente, personajes centrales de las primeras películas y muy queridos por el público. Según se ha adelantado, esta sexta entrega volverá a apostar por el humor irreverente que convirtió a la saga en un fenómeno de principios de los 2000, parodiando éxitos recientes del cine de terror como M3GAN, además de nuevas entregas de sagas como Scream y Halloween.

Más allá de la comedia

Aunque su papel en Scary Movie sigue siendo uno de los más recordados de su filmografía, Shannon Elizabeth alcanzó fama internacional a finales de los años noventa gracias a su participación en la exitosa comedia juvenil American Pie (1999), donde interpretó a Nadia.

Con el paso de los años, la actriz ha participado en diversas películas y series de televisión, además de dedicarse a proyectos filantrópicos relacionados con la protección de la vida silvestre, una causa que ha impulsado activamente a través de su organización benéfica.

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A pesar de no haber sido incluida en Scary Movie 6, Elizabeth aseguró que sigue guardando un gran cariño por la franquicia que ayudó a consolidar su carrera. Incluso comentó que espera ver la película como fan cuando llegue a los cines. La nueva entrega está prevista para estrenar en junio de este 2026 y marcará el regreso de una de las sagas de parodia más populares del cine, que durante años se caracterizó por satirizar los grandes éxitos del terror y la cultura pop.