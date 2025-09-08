“El Conjuro: Últimos Ritos” hace historia y supera a “It” como el mayor estreno mundial de terror

Los Ángeles, Estados Unidos.- La nueva entrega de la saga de Warner Bros. y New Line, The Conjuring: Last Rites, se ha convertido en el mayor lanzamiento mundial registrado para una producción de terror.

En su primer fin de semana, la cinta dirigida por Michael Chaves recaudó 194 millones de dólares, superando las previsiones iniciales y batiendo el récord que desde 2017 ostentaba It, con 190 millones.

De esa cifra, 110 millones corresponden a la taquilla internacional, lo que la sitúa también como el mejor debut fuera de Estados Unidos para el género. Hasta ahora, ese puesto lo ocupaba It: Chapter Two (2019), con 92 millones.