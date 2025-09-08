“El Conjuro: Últimos Ritos” hace historia y supera a “It” como el mayor estreno mundial de terror

Los Ángeles, Estados Unidos.- La nueva entrega de la saga de Warner Bros. y New Line, The Conjuring: Last Rites, se ha convertido en el mayor lanzamiento mundial registrado para una producción de terror.
En su primer fin de semana, la cinta dirigida por Michael Chaves recaudó 194 millones de dólares, superando las previsiones iniciales y batiendo el récord que desde 2017 ostentaba It, con 190 millones.
De esa cifra, 110 millones corresponden a la taquilla internacional, lo que la sitúa también como el mejor debut fuera de Estados Unidos para el género. Hasta ahora, ese puesto lo ocupaba It: Chapter Two (2019), con 92 millones.
En el mercado doméstico, Last Rites alcanzó los 84 millones, tercer mejor estreno para una película de terror tras los 123 millones logrados por It y los 91 de su secuela.
La producción, con un presupuesto de 55 millones, se integra en el llamado Conjuring Universe, creado por James Wan y Peter Safran, que incluye títulos como The Nun y Annabelle. Con más de 2.300 millones recaudados desde 2013, la franquicia es la más lucrativa en la historia del género.
En esta entrega, Patrick Wilson y Vera Farmiga vuelven a interpretar a los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren, quienes se enfrentan a un nuevo caso de posesión.
El estreno consolida además el momento de éxito de Warner Bros., que encadena siete producciones con aperturas superiores a 40 millones de dólares. Entre ellas se encuentran A Minecraft Movie, Final Destination Bloodlines, F1: The Movie (en colaboración con Apple), Superman y Weapons. Un giro significativo tras varios títulos que no alcanzaron el rendimiento esperado, como Joker: Folie à Deux o Mickey 17.