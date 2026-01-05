Muere actriz de Scary Movie que había dedicado su vida al fisicoculturismo

Los Ángeles, Estados Unidos.- El mundo del entretenimiento y del deporte está de luto tras darse a conocer el fallecimiento de Jayne Trcka, reconocida actriz y figura prominente en el fisicoculturismo, mejor recordada por interpretar a Miss Mann en la película Scary Movie (2000).

Su familia confirmó que Trcka falleció el 12 de diciembre de 2025 en San Diego, California, aunque la noticia se ha difundido apenas en estos días.

Según han detallado sus allegados y medios como TMZ, su hijo confirmó el deceso y señaló que no se sabía que padeciera ninguna enfermedad o condición médica que pudiera haber llevado a este desenlace, lo que ha dejado a familiares y seguidores con una sensación de sorpresa y tristeza. La causa oficial de la muerte aún no ha sido determinada, ya que las autoridades forenses mantienen abierta la investigación correspondiente.

Entre las pantallas y el deporte

Jayne Trcka nació en Saint Paul, Minnesota, y comenzó su trayectoria como fisicoculturista, compitiendo activamente durante las décadas de 1980 y 1990.

Su presencia en concursos, portadas de revistas especializadas y competencias la consolidó como una figura respetada dentro del mundo del fitness femenino.

Su salto al entretenimiento llegó con Scary Movie, una comedia de parodia que marcó toda una era a principios de los 2000. Posteriormente, Trcka también tuvo apariciones en programas de televisión como The Drew Carey Show y Whose Line Is It Anyway?, ampliando su presencia en la industria del espectáculo. La noticia de su muerte ha provocado numerosos mensajes de condolencias de parte de fans y colegas, quienes recuerdan su energía, su trayectoria en el fisicoculturismo y su aporte al cine de comedia.