Anna Faris y Regina Hall reviven a Cindy y Brenda en Scary Movie 6

Los Ángeles, Estados Unidos.- La saga más irreverente del cine de terror vuelve a la pantalla grande. Después de más de una década sin novedades, es un hecho que Anna Faris y Regina Hall retomarán sus icónicos personajes, de Cindy Campbell y Brenda Meeks, en la próxima película de la franquicia Scary Movie.
La noticia desató la euforia de los fanáticos, que esperaban con ansias el regreso de las protagonistas originales en el proyecto que ya daba luz verde desde 2024.
La apuesta marca también la vuelta de los hermanos Wayans —Keenen Ivory, Shawn y Marlon— quienes, tras casi 18 años alejados de la saga, se reunirán como guionistas y productores, con Michael Tiddes en la dirección.
El rodaje de la película está previsto para octubre de 2025, y el estreno en cines se programó para el 12 de junio de 2026, según anunciaron medios especializados.
En un comunicado conjunto, Faris y Hall expresaron su entusiasmo: “No podemos esperar para dar vida otra vez a Brenda y Cindy y reencontrarnos con nuestros grandes amigos Keenen, Shawn y Marlon — tres hombres por los que literalmente moriríamos (en el caso de Brenda, de nuevo).”
La reacción de Faris generó especial interés, ya que había asegurado que solo regresaría a la saga si Hall también participaba, algo que finalmente se cumplió.
Todo apunta a que Scary Movie 6 recuperará el humor absurdo y la sátira de las primeras entregas, esta vez enfocándose en parodiar el llamado “prestige horror”, con títulos como Hereditary, Midsommar o The Babadook en la mira.
La película promete así una mezcla de nostalgia y actualización, adaptada al nuevo público amante del género.
Con este regreso, la saga que marcó un antes y un después en la comedia paródica de Hollywood busca reconquistar a los espectadores que crecieron con sus disparatadas escenas y conquistar a nuevas generaciones.
25 años después
La franquicia Scary Movie debutó en el año 2000 y rápidamente se convirtió en un fenómeno cultural.
Sus cinco entregas recaudaron más de 800 millones de dólares en taquilla global, consolidando a Cindy y Brenda como dúo cómico inolvidable y dejando escenas que aún hoy circulan como memes.