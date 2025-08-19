Anna Faris y Regina Hall reviven a Cindy y Brenda en Scary Movie 6

Los Ángeles, Estados Unidos.- La saga más irreverente del cine de terror vuelve a la pantalla grande. Después de más de una década sin novedades, es un hecho que Anna Faris y Regina Hall retomarán sus icónicos personajes, de Cindy Campbell y Brenda Meeks, en la próxima película de la franquicia Scary Movie .

La noticia desató la euforia de los fanáticos, que esperaban con ansias el regreso de las protagonistas originales en el proyecto que ya daba luz verde desde 2024.

La apuesta marca también la vuelta de los hermanos Wayans —Keenen Ivory, Shawn y Marlon— quienes, tras casi 18 años alejados de la saga, se reunirán como guionistas y productores, con Michael Tiddes en la dirección.

El rodaje de la película está previsto para octubre de 2025, y el estreno en cines se programó para el 12 de junio de 2026, según anunciaron medios especializados.

En un comunicado conjunto, Faris y Hall expresaron su entusiasmo: “No podemos esperar para dar vida otra vez a Brenda y Cindy y reencontrarnos con nuestros grandes amigos Keenen, Shawn y Marlon — tres hombres por los que literalmente moriríamos (en el caso de Brenda, de nuevo).”