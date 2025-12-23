Hondureño murió ahogado al intentar escapar de redadas de ICE en Nueva Orleans

Nueva Orleans, Estados Unidos.- Un hondureño radicado en Estados Unidos murió ahogado tras intentar escapar de una redada del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Nueva Orleans, Luisiana.

El catracho de 48 años, respondía al nombre de Walter Francisco Cerrato Cabrera y era originario de la aldea El Terrero, del municipio de El Porvenir, en el departamento de Francisco Morazán, pero tenía más de 20 años de haber emigrado hacia Estados Unidos, en busca de mejores oportunidades laborales.

Actualmente, trabajaba como recolector de ostiones (un tipo de molusco) en Chalmatte, pero lamentablemente, perdió la vida el jueves 18 de diciembre de 2025, luego de que un grupo de agentes de ICE llegara a su centro de trabajo para detener a migrantes indocumentados. Cerrato y otro compañero suyo intentaron esconderse, lanzándose al agua, pero lamentablemente él fue arrastrado por la corriente.

Aunque inicialmente se tenían esperanzas de que lo hallarían con vida, pues él sabía nadar muy bien, estas se fueron desvaneciendo con el paso de las horas, hasta que fue encontrado su cadáver el mismo jueves a eso de las 5 de la tarde.