Hondureño evade detención de ICE en Nueva Orleans y recibe citación para la corte

Según relató el propio Padilla al medio Telemundo 42, el incidente ocurrió el pasado 11 de diciembre, cuando era seguido por agentes federales tras dejar a su hija en la escuela.

Nueva Orleans, Estados Unidos.- Un hondureño identificado como Darwin Padilla, residente en Nueva Orleans, Estados Unidos, logró evadir un intento de detención por parte de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ( ICE ) y posteriormente recibió una citación para comparecer ante la corte este sábado 13 de diciembre, a las 8:00 de la mañana.

Al percatarse de la situación, decidió regresar a su vivienda, desde donde cuestionó a los agentes sobre el motivo del seguimiento.

Padilla explicó que mostró su identificación y su permiso de trabajo; sin embargo, los agentes le indicaron que dicho documento no acreditaba un estatus migratorio legal. Posteriormente, con la llegada de su esposa, los agentes aseguraron que existía una orden de captura en su contra, aunque se negaron a mostrarla, argumentando que era confidencial.

El hondureño permaneció en el balcón de su vivienda para evitar ser detenido, mientras solicitaba a los agentes que revisaran su licencia.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Al día siguiente, cuatro agentes de ICE regresaron a su domicilio y le entregaron una citación para presentarse ante la corte. De acuerdo con Padilla, el documento estaba firmado ese mismo día y no correspondía a la fecha del intento de detención.

Padilla también indicó que uno de los agentes involucrados se disculpó posteriormente por lo sucedido. El caso ahora quedará en manos de la autoridad judicial, ante la cual el hondureño compareció este sábado.