  1. Inicio
  2. · Hondureños en el Mundo

¿Cómo saber si un migrante tiene una orden de deportación en Estados Unidos?

Miles de migrantes desconocen si tienen una orden de deportación, por lo que le brindamos los detalles para que esté prevenido y busque apoyo

  • 10 de diciembre de 2025 a las 14:24
¿Cómo saber si un migrante tiene una orden de deportación en Estados Unidos?

A continuación le brindamos todos los detalles que debe saber sobre cómo saber si hay una deportación en su contra.

 Foto: El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.-Las autoridades de Estados Unidos cuentan con distintos mecanismos para determinar si un migrante tiene una orden de deportación vigente.

Estas órdenes pueden emitirse por diferentes motivos y mediante procesos administrativos o judiciales, por lo que es importante conocer los métodos disponibles para revisar el estatus migratorio.

EE UU suspende asilo y frena trámites para 19 países: lo que debes saber si eres migrante

Tipos de órdenes de deportación

Las órdenes pueden generarse en varias circunstancias, entre ellas:

-Cuando un juez de inmigración decide la expulsión del país.

-Cuando la persona no asiste a su audiencia, lo que provoca una orden emitida en ausencia.

-A través de un proceso de remoción expedita aplicado por oficiales migratorios en casos de detención en frontera o ingreso irregular.

-Cuando se reactiva una orden previamente emitida, en situaciones donde el migrante vuelve a ingresar sin autorización después de haber sido deportado.

Los errores más comunes que provocan que te nieguen el permiso laboral en Estados Unidos

Causas que pueden generar una orden

Las autoridades pueden emitir una orden de deportación por razones como:

-Ingreso no autorizado a Estados Unidos.

-Violaciones a las condiciones de una visa o permiso migratorio.

-Incumplimiento de leyes federales o estatales.

-Consideración de riesgo para la seguridad pública.

Guía para migrantes: ¿Cómo solicitar la audiencia virtual y evitar detenciones de ICE?

Cómo consultar si existe una orden vigente

Existen herramientas oficiales que permiten verificar la existencia de una orden de expulsión:

-El sistema automatizado de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR), que permite consultar casos activos y decisiones judiciales al ingresar el número de registro de extranjero.

-La línea telefónica de información del Departamento de Justicia, disponible en español (1-800-898-7180)

-Solicitudes FOIA, que permiten obtener el expediente migratorio completo cuando se necesita confirmar notificaciones o detalles del caso.

Estos son los nuevos desafíos de quienes buscan ser ciudadanos estadounidenses

Acciones a considerar si aparece una orden

Si el sistema reporta una orden vigente, las autoridades recomiendan:

-Identificar el tipo de orden emitida, ya que esto determina los pasos posibles.

-Verificar si las notificaciones fueron enviadas correctamente.

-Revisar si existen mecanismos legales para solicitar una revisión o evaluar alternativas según cada situación.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Pamela Pino
Pamela Pino

Periodista egresada de la UNAH. Se especializó en salud y educación durante su paso por El Heraldo impreso. Desde 2018 lidera, en la mesa digital, estrategias, especiales multimedia y nuevas narrativas para las audiencias en Estados Unidos.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias