¿Cómo saber si un migrante tiene una orden de deportación en Estados Unidos?

Tegucigalpa, Honduras.-Las autoridades de Estados Unidos cuentan con distintos mecanismos para determinar si un migrante tiene una orden de deportación vigente.
Estas órdenes pueden emitirse por diferentes motivos y mediante procesos administrativos o judiciales, por lo que es importante conocer los métodos disponibles para revisar el estatus migratorio.
Tipos de órdenes de deportación
Las órdenes pueden generarse en varias circunstancias, entre ellas:
-Cuando un juez de inmigración decide la expulsión del país.
-Cuando la persona no asiste a su audiencia, lo que provoca una orden emitida en ausencia.
-A través de un proceso de remoción expedita aplicado por oficiales migratorios en casos de detención en frontera o ingreso irregular.
-Cuando se reactiva una orden previamente emitida, en situaciones donde el migrante vuelve a ingresar sin autorización después de haber sido deportado.
Causas que pueden generar una orden
Las autoridades pueden emitir una orden de deportación por razones como:
-Ingreso no autorizado a Estados Unidos.
-Violaciones a las condiciones de una visa o permiso migratorio.
-Incumplimiento de leyes federales o estatales.
-Consideración de riesgo para la seguridad pública.
Cómo consultar si existe una orden vigente
Existen herramientas oficiales que permiten verificar la existencia de una orden de expulsión:
-El sistema automatizado de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR), que permite consultar casos activos y decisiones judiciales al ingresar el número de registro de extranjero.
-La línea telefónica de información del Departamento de Justicia, disponible en español (1-800-898-7180)
-Solicitudes FOIA, que permiten obtener el expediente migratorio completo cuando se necesita confirmar notificaciones o detalles del caso.
Acciones a considerar si aparece una orden
Si el sistema reporta una orden vigente, las autoridades recomiendan:
-Identificar el tipo de orden emitida, ya que esto determina los pasos posibles.
-Verificar si las notificaciones fueron enviadas correctamente.
-Revisar si existen mecanismos legales para solicitar una revisión o evaluar alternativas según cada situación.