Guía para migrantes: ¿Cómo solicitar la audiencia virtual y evitar detenciones de ICE?

Tegucigalpa, Honduras.-Ante el aumento de detenciones por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en los juzgados de Estados Unidos, los migrantes que enfrentan un proceso de deportación, cuentan con una herramienta legal poco conocida para protegerse: solicitar que su audiencia se desarrolle de manera virtual. Esta opción permite a los extranjeros cumplir con el proceso judicial sin tener que presentarse físicamente en la corte, evitando así el riesgo de un arresto al ingresar o salir del recinto.

Antes de iniciar cualquier trámite, el migrante debe verificar si su próxima comparecencia está programada para realizarse en persona o de forma virtual. Esta información puede consultarse utilizando el Sistema de Información Automatizada de Casos (ACIS), ya sea a través de su sitio web o llamando al número 1-800-898-7180. Para acceder a los detalles de su caso, es indispensable contar con su número A (Número de Registro de Extranjero), el cual comienza con la letra "A" y un número de 8 o 9 dígitos, que se encuentra en sus documentos de inmigración. Generalmente, aquellos que no cuentan con un representante legal son citados a procesos presenciales por defecto. Para cambiar el formato de una audiencia de presencial a virtual, la persona debe formalizar su petición a través de una Moción para Cambiar el Formato de la Audiencia ante el tribunal. Este documento debe ser cuidadosamente preparado y enviado por correo, junto con las pruebas requeridas, tanto al Tribunal de Inmigración que lleva el caso como al abogado del gobierno.

Documentos y requisitos para solicitar la audiencia virtual

Para que la moción sea considerada por el tribunal, el migrante debe incluir los siguientes documentos clave: Solicitud de cambio de formato: se debe explicar de manera detallada las razones por las cuales se necesita que la audiencia sea en línea. Los motivos pueden incluir condiciones médicas que dificulten la asistencia física a la corte, el hecho de vivir lejos del tribunal de inmigración, o cualquier otra razón válida. Pruebas (documentación de soporte): es fundamental adjuntar documentación que demuestre y sirva como prueba de las razones expuestas en la petición. Si se alega una condición médica, deben adjuntarse certificados médicos; si es la distancia, pruebas de residencia, etc.