¿Cuál es la diferencia entre Medicare y Medicaid? Aquí todos los detalles

Tegucigalpa, Honduras.-En Estados Unidos, los programas Medicaid y Medicare son pilares fundamentales del sistema de salud pública, pero con frecuencia se confunden por sus nombres similares y porque ambos están financiados por el gobierno. Sin embargo, cada uno fue creado con propósitos distintos y atiende a poblaciones diferentes, a continuación te hablamos de cada uno de ellos.

¿Qué es el Medicare?

"Medicare es un seguro médico federal para personas de 65 años o más y para algunas personas menores de 65 años con ciertas discapacidades o afecciones", detalla el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos (HHS, por sus siglas en inglés) en su página web. Al ser un programa federal, Medicare ha establecido estándares de costos y cobertura. Es importante mencionar que "la cobertura de Medicare de una persona será la misma sin importar en qué estado viva". Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. "Las facturas relacionadas con Medicare se pagan con dos fondos fiduciarios del Tesoro de Estados Unidos. Diversas fuentes (incluidos los impuestos sobre la nómina y los fondos autorizados por el Congreso) financian estos fondos", explica. Cabe mencionar que los beneficiarios de Medicare pagan parte de los costos mediante primas mensuales de cobertura médica y de medicamentos.

¿Qué es el Medicaid?