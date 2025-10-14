¿Cuál es la diferencia entre Medicare y Medicaid? Aquí todos los detalles

Tegucigalpa, Honduras.-En Estados Unidos, los programas Medicaid y Medicare son pilares fundamentales del sistema de salud pública, pero con frecuencia se confunden por sus nombres similares y porque ambos están financiados por el gobierno.
Sin embargo, cada uno fue creado con propósitos distintos y atiende a poblaciones diferentes, a continuación te hablamos de cada uno de ellos.
¿Qué es el Medicare?
"Medicare es un seguro médico federal para personas de 65 años o más y para algunas personas menores de 65 años con ciertas discapacidades o afecciones", detalla el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos (HHS, por sus siglas en inglés) en su página web.
Al ser un programa federal, Medicare ha establecido estándares de costos y cobertura.
Es importante mencionar que "la cobertura de Medicare de una persona será la misma sin importar en qué estado viva".
"Las facturas relacionadas con Medicare se pagan con dos fondos fiduciarios del Tesoro de Estados Unidos. Diversas fuentes (incluidos los impuestos sobre la nómina y los fondos autorizados por el Congreso) financian estos fondos", explica.
Cabe mencionar que los beneficiarios de Medicare pagan parte de los costos mediante primas mensuales de cobertura médica y de medicamentos.
¿Qué es el Medicaid?
A diferencia del Medicare, el Medicaid, es un programa conjunto federal y estatal que ayuda a cubrir los gastos médicos de algunas personas con ingresos y recursos limitados.
"El gobierno federal tiene normas generales que todos los programas estatales de Medicaid deben seguir, pero cada estado gestiona su propio programa. Esto significa que los requisitos de elegibilidad y los beneficios pueden variar de un estado a otro", asevera la HHS.
Medicaid ofrece beneficios que el otro programa no cubre, como "atención en residencias de ancianos y servicios de cuidado personal".
"Las personas con Medicaid generalmente no pagan nada por los gastos médicos cubiertos, pero podrían tener que pagar un pequeño copago por algunos artículos o servicios", explica.