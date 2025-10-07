  1. Inicio
  2. · Hondureños en el Mundo

¿Qué es lo último que se sabe de la ciudadanía por nacimiento en EE UU? Actualizaciones de la medida de Trump

El gobierno de Donald Trump reabre el debate sobre la ciudadanía por nacimiento, estas son las actualizaciones sobre este tema que ha causado preocupación entre los migrantes

  • 07 de octubre de 2025 a las 09:50
¿Qué es lo último que se sabe de la ciudadanía por nacimiento en EE UU? Actualizaciones de la medida de Trump

Conozca las nuevas actualizaciones sobre la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos.

 Foto: El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.-El debate sobre la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos ha resurgido con fuerza tras la decisión del gobierno de Donald Trump de insistir en limitar este derecho constitucional a los hijos de migrantes indocumentados o con estatus temporal.

Desde enero, Trump impulsa una orden ejecutiva que busca eliminar la ciudadanía automática para quienes nacen en territorio estadounidense si sus padres no poseen residencia legal.

La medida ha sido bloqueada en varios tribunales federales que la consideran contraria a la 14.ª Enmienda, la cual garantiza la ciudadanía a toda persona nacida en el país.

¿Cómo solicitar residencia permanente en Estados Unidos para mi hermano?

El pasado 26 de septiembre, la administración Trump presentó una solicitud ante la Corte Suprema para que revise los fallos que han detenido la entrada en vigor de su orden. El gobierno argumenta que la interpretación actual de la Constitución es errónea y debe corregirse para “proteger el valor de la ciudadanía estadounidense”.

Mientras que el 3 de octubre, la Primera Corte de Apelaciones de Boston reafirmó la inconstitucionalidad de la orden ejecutiva, sumándose a otros tribunales que han determinado que negar la ciudadanía por nacimiento viola la 14.ª Enmienda. Este fallo refuerza el bloqueo nacional de la medida.

Las organizaciones de derechos civiles, como la ACLU, han advertido que una eventual aprobación de la norma podría dejar a miles de niños en riesgo de apatridia (condición de una persona que no es reconocida como ciudadana por ningún país, es decir, carece de nacionalidad) y abrir la puerta a políticas discriminatorias. A su juicio, el derecho a la ciudadanía por nacimiento es un pilar histórico del sistema democrático estadounidense.

Green Card en Estados Unidos: requisitos y pasos para solicitarla

Expertos legales señalan que la Corte Suprema enfrenta ahora una decisión trascendental: aceptar o rechazar la petición del gobierno. Si toma el caso, el fallo podría redefinir la noción misma de ciudadanía en Estados Unidos y marcar un precedente que impactaría a futuras generaciones.

Por ahora, la orden de Trump sigue suspendida, pero el rumbo del debate -entre la defensa de la Constitución y el endurecimiento de las políticas migratorias- mantiene al país en expectativa de una decisión judicial que podría cambiar el curso de la historia constitucional estadounidense.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Pamela Pino
Pamela Pino

Periodista egresada de la UNAH. Se especializó en salud y educación durante su paso por El Heraldo impreso. Desde 2018 lidera, en la mesa digital, estrategias, especiales multimedia y nuevas narrativas para las audiencias en Estados Unidos.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias