¿Cómo solicitar residencia permanente en Estados Unidos para mi hermano?

El ciudadano interesado en realizar el proceso debe convertirse en el patrocinado de su familiar y demostrar que tiene los ingresos o bienes suficientes para mantener económicamente a su hermano cuando llegue a Estados Unidos. Cabe mencionar que los residentes permanentes no pueden traer hermanos a vivir al país.

10

No. No hay una manera que el hermano ingrese a los Estados Unidos antes de inmigrar con base en un Formulario I-130 pendiente. En la mayoría de los casos, el beneficiario de una vida de inmigrante pendiente o aprobada no será elegible para una vida de no-inmigrante.

11

Además, si el familiar está fuera de Estados Unidos, la petición no le permitirá al hermano vivir o trabajar en Estados Unidos.

12

Cabe mencionar que el tiempo de tramitar “papeles” para un hermano puede varias por diferentes factores, por lo que es difícil dar un plazo de tiempo, sin embargo, usualmente suele durar varios años.

13

Para mayor información puede ingresar a www.uscis.gov