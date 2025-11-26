Los errores más comunes que provocan que te nieguen el permiso laboral en Estados Unidos

Tegucigalpa, Honduras.-Solicitar un permiso de trabajo en Estados Unidos puede parecer un trámite simple, pero pequeños descuidos suelen convertirse en causas directas de negación. Expertos en migración señalan que, cada año, miles de solicitudes del Documento de Autorización de Empleo (EAD) son rechazadas por errores que podrían evitarse con una revisión más cuidadosa. El primero y más frecuente es usar una versión incorrecta del Formulario I-765. USCIS exige que los solicitantes envíen siempre la versión más reciente, disponible en su sitio web. Presentar un formulario obsoleto provoca la negación automática del trámite, sin oportunidad de corrección. Otro error común es olvidar firmar el formulario. Aunque parezca básico, es una de las omisiones más frecuentes detectadas por USCIS. Enviar el documento sin firma equivale a presentar una solicitud incompleta, lo que anula todo el proceso.

Entre las fallas más repetidas también está dejar espacios en blanco en el formulario. Cuando un dato no aplica, los oficiales migratorios recomiendan escribir "N/A" o "None". Dejar un campo vacío se interpreta como un formulario incompleto, lo que puede derivar en rechazo. USCIS también reporta numerosos casos de negación por errores en el pago de las tarifas. Enviar una cantidad incorrecta, usar un método no permitido o escribir mal la información bancaria detiene automáticamente la solicitud. Además, muchos migrantes solicitan el EAD sin necesitarlo realmente. Este error ocurre especialmente entre residentes permanentes o personas con visas de trabajo, quienes ya están autorizados para laborar. Presentar una solicitud innecesaria puede retrasar otros trámites o generar confusión en el expediente migratorio.