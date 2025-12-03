  1. Inicio
EE UU suspende asilo y frena trámites para 19 países: lo que debes saber si eres migrante

Estados Unidos ordenó la suspensión inmediata de todas las decisiones de asilo y la pausa de varios trámites migratorios para ciudadanos de 19 países, aquí todos lo detalles

  • 03 de diciembre de 2025 a las 14:31
Esto es lo que debes saber sobre el memorando y a quiénes afecta.

 Foto: El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.-El gobierno de Estados Unidos emitió un memorando que ordena suspender todas las decisiones de asilo y congelar diversos trámites migratorios para ciudadanos de 19 países.

La medida, aplicada por USCIS, ya afecta a miles de solicitantes en proceso.

1. ¿Qué se suspendió y a quién afecta?

USCIS detuvo de forma inmediata todas las decisiones de asilo, sin importar la nacionalidad. Esto significa que entrevistas, resoluciones pendientes o casos que estaban avanzando quedan en pausa hasta nuevo aviso.

Además, la suspensión impacta a ciudadanos de Afganistán, Birmania, Chad, Congo, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán, Yemen, Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán, Guinea Ecuatorial y Venezuela.

Si eres de alguno de estos países y tienes un trámite migratorio en curso, es probable que tu caso esté temporalmente detenido.

2. ¿Qué otros trámites están congelados?

La pausa incluye solicitudes de residencia permanente (green card), procesos de naturalización, renovaciones de tarjeta de residencia, permisos de viaje, eliminación de condiciones y otros beneficios.

Inclusive, USCIS revisará algunos casos que ya habían sido aprobados desde 2021, lo que puede implicar pedidos adicionales de información o entrevistas nuevas.

3. ¿Qué hacer si tu caso está en pausa?

Aunque la suspensión genera incertidumbre, hay acciones que puedes tomar:

-Mantén tu dirección actualizada con USCIS para recibir cualquier notificación.

-Conserva copias de todo lo que envíes o recibas.

-Si tu permiso de trabajo está por vencer, consulta con un abogado o asesor sobre posibles extensiones automáticas según tu categoría.

-Evita caer en desinformación: USCIS no está cerrando casos, solo los mantiene en espera mientras actualiza sus protocolos.

La medida no tiene fecha de finalización, por lo que se recomienda seguir los comunicados oficiales y buscar orientación legal si tienes un trámite activo.

Pamela Pino
Pamela Pino

Periodista egresada de la UNAH. Se especializó en salud y educación durante su paso por El Heraldo impreso. Desde 2018 lidera, en la mesa digital, estrategias, especiales multimedia y nuevas narrativas para las audiencias en Estados Unidos.

