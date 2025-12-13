  1. Inicio
Letra de "Raspa Party", la nueva colaboración de Milagro Flores y Música pal Barrio

Milagro Flores y Música pal Barrio lanzan "Raspa Party", su nueva colaboración tras el éxito de "Quema"; a continuación, la letra completa

  • Actualizado: 13 de diciembre de 2025 a las 12:56
Letra de Raspa Party, la nueva colaboración de Milagro Flores y Música pal Barrio

La también creadora de contenido viajó a Barcelona, España para grabar el video musical de "Raspa Party".

 Fotos: Instagram | @milagrofloresoficial

Tegucigalpa, Honduras.- La presentadora hondureña Milagro Flores y el grupo Música pal Barrio sorprendieron a sus seguidores con el estreno de "Raspa Party", un tema que ya circula en plataformas digitales.

La canción mantiene la esencia de los intérpretes, pero esta vez dejando a un lado la punta de "Quema (Taki taki)" para adentrarse en el sonido emergente, propio de Honduras, del raspe.

A continuación, el vídeo oficial y la letra completa:

Bienvenidos al vuelo 504

Próxima parada, Raspa Party

Bienvenido a Raspa Party, esto es un party de raspe

Esto es para la soltera, casada y con amante

Esto pa' que lo prendan en toda la discoteca

Esto pa' que lo rompan en todos los parlantes

Coro: Raspa Party, Raspa Party, Raspa Party...

(Se prendió, oah)

Si se activa el Raspa Party, yo le caigo hasta en el yari'

No pueden faltar la puta, la busca, el perito y mari

Hoy nos vamos en una nota

Bien loco lo rastafari

Si te como de safari

No existe quien te safara

Esa nalga me gusta como lo mueve

Tu flow a mí me encanta

Ese culo entretiene

Vamos a ver si tú eres mala

Quiero ver si tú te atreves

Ponme el culo encima

Dale, súbelo a las redes.

Cinematográfico, medio pornográfico

No te hagas la mala, soy tu amor platónico

Estoy enrolando un bate, las pepas son pa' la to'

Esto es un party de raspe, andamos asintomático

Mueve el culo exótico

Ella para el tráfico

Andamos modo bandido en automático

Que se joda cupido mami

Lo romántico está rapando con un ganster

Yo soy un maniático

Coro: Raspa Party, Raspa Party, Raspa Party...

(Se prendió, oah)

Bailemos juntos que aquí nadie nos ve

Pégame a la pared y agárrame la cintura

Tú estás nervioso, se te nota, nene, porque de HN

Soy la tendencia, soy la dura

Ninguna está a mi altura, ninguna se iguala

Tú estás raspando con la baby más cara

No te detengas, vente encima de mí

Que se active el Raspa Party y me convierto en mala

El bandido de la gata en este flow el más demente, imponente

Yo hasta sin prenda me veo potente

Para llegar al flow de ustedes, no hay que ser inteligente

No ando cogiendo lucha camino solventemente

Tú sabes que soy un p-u-t-o, p, p-u-t-o

Yo soñé con ese culo

Eso se me reveló

p, p-u-t-o, p, p-u-t-o

Tranquila, más que esto solo es una prueba

Queda ganosa toda la baby que me prueba

Atenta las consecuencias que sabes a lo que lleva

Yo también me cotizo, no cualquiera me lo eleva

Dale cáele donde mí no le pare que yo invito

En el party se raspa, muévelo como abanico

Yo soy un poco tímido, casi que no platico

Trae a tu amiga que hoy se raspa hasta las cinco y pico (hasta las cinco de la mañana)

Esto es un party de raspe

Coro: Raspa Party, Raspa Party, Raspa Party...

(Se prendió, oah)

Dale cáele donde mí, no le pares que yo invito

En el party se raspa los muevo como abanico

Yo soy un poco tímida, casi que no platico

Trae a tu amigo que hoy se raspa hasta las cinco y pico

Esto es un party de raspe

Papi, Mily flow pa' que se eduque

(Yo soy mucho con demasiado)

Del barrio bajamos pal' estudio

Y en el estudio haciendo música para el barrio

