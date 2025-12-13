Letra de "Raspa Party", la nueva colaboración de Milagro Flores y Música pal Barrio

Tegucigalpa, Honduras.- La presentadora hondureña Milagro Flores y el grupo Música pal Barrio sorprendieron a sus seguidores con el estreno de "Raspa Party", un tema que ya circula en plataformas digitales. La canción mantiene la esencia de los intérpretes, pero esta vez dejando a un lado la punta de "Quema (Taki taki)" para adentrarse en el sonido emergente, propio de Honduras, del raspe. A continuación, el vídeo oficial y la letra completa:

Bienvenidos al vuelo 504 Próxima parada, Raspa Party

Bienvenido a Raspa Party, esto es un party de raspe Esto es para la soltera, casada y con amante Esto pa' que lo prendan en toda la discoteca Esto pa' que lo rompan en todos los parlantes Coro: Raspa Party, Raspa Party, Raspa Party... (Se prendió, oah) Si se activa el Raspa Party, yo le caigo hasta en el yari' No pueden faltar la puta, la busca, el perito y mari

Hoy nos vamos en una nota Bien loco lo rastafari Si te como de safari No existe quien te safara Esa nalga me gusta como lo mueve Tu flow a mí me encanta Ese culo entretiene Vamos a ver si tú eres mala Quiero ver si tú te atreves Ponme el culo encima Dale, súbelo a las redes. Cinematográfico, medio pornográfico No te hagas la mala, soy tu amor platónico Estoy enrolando un bate, las pepas son pa' la to' Esto es un party de raspe, andamos asintomático Mueve el culo exótico Ella para el tráfico Andamos modo bandido en automático Que se joda cupido mami Lo romántico está rapando con un ganster Yo soy un maniático Coro: Raspa Party, Raspa Party, Raspa Party... (Se prendió, oah) Bailemos juntos que aquí nadie nos ve Pégame a la pared y agárrame la cintura Tú estás nervioso, se te nota, nene, porque de HN Soy la tendencia, soy la dura