Letra de "Raspa Party", la nueva colaboración de Milagro Flores y Música pal Barrio

Tegucigalpa, Honduras.- La presentadora hondureña Milagro Flores y el grupo Música pal Barrio sorprendieron a sus seguidores con el estreno de "Raspa Party", un tema que ya circula en plataformas digitales.
La canción mantiene la esencia de los intérpretes, pero esta vez dejando a un lado la punta de "Quema (Taki taki)" para adentrarse en el sonido emergente, propio de Honduras, del raspe.
A continuación, el vídeo oficial y la letra completa:
Bienvenidos al vuelo 504
Próxima parada, Raspa Party
Bienvenido a Raspa Party, esto es un party de raspe
Esto es para la soltera, casada y con amante
Esto pa' que lo prendan en toda la discoteca
Esto pa' que lo rompan en todos los parlantes
Coro: Raspa Party, Raspa Party, Raspa Party...
(Se prendió, oah)
Si se activa el Raspa Party, yo le caigo hasta en el yari'
No pueden faltar la puta, la busca, el perito y mari
Hoy nos vamos en una nota
Bien loco lo rastafari
Si te como de safari
No existe quien te safara
Esa nalga me gusta como lo mueve
Tu flow a mí me encanta
Ese culo entretiene
Vamos a ver si tú eres mala
Quiero ver si tú te atreves
Ponme el culo encima
Dale, súbelo a las redes.
Cinematográfico, medio pornográfico
No te hagas la mala, soy tu amor platónico
Estoy enrolando un bate, las pepas son pa' la to'
Esto es un party de raspe, andamos asintomático
Mueve el culo exótico
Ella para el tráfico
Andamos modo bandido en automático
Que se joda cupido mami
Lo romántico está rapando con un ganster
Yo soy un maniático
Coro: Raspa Party, Raspa Party, Raspa Party...
(Se prendió, oah)
Bailemos juntos que aquí nadie nos ve
Pégame a la pared y agárrame la cintura
Tú estás nervioso, se te nota, nene, porque de HN
Soy la tendencia, soy la dura
Ninguna está a mi altura, ninguna se iguala
Tú estás raspando con la baby más cara
No te detengas, vente encima de mí
Que se active el Raspa Party y me convierto en mala
El bandido de la gata en este flow el más demente, imponente
Yo hasta sin prenda me veo potente
Para llegar al flow de ustedes, no hay que ser inteligente
No ando cogiendo lucha camino solventemente
Tú sabes que soy un p-u-t-o, p, p-u-t-o
Yo soñé con ese culo
Eso se me reveló
p, p-u-t-o, p, p-u-t-o
Tranquila, más que esto solo es una prueba
Queda ganosa toda la baby que me prueba
Atenta las consecuencias que sabes a lo que lleva
Yo también me cotizo, no cualquiera me lo eleva
Dale cáele donde mí no le pare que yo invito
En el party se raspa, muévelo como abanico
Yo soy un poco tímido, casi que no platico
Trae a tu amiga que hoy se raspa hasta las cinco y pico (hasta las cinco de la mañana)
Esto es un party de raspe
Coro: Raspa Party, Raspa Party, Raspa Party...
(Se prendió, oah)
Dale cáele donde mí, no le pares que yo invito
En el party se raspa los muevo como abanico
Yo soy un poco tímida, casi que no platico
Trae a tu amigo que hoy se raspa hasta las cinco y pico
Esto es un party de raspe
Papi, Mily flow pa' que se eduque
(Yo soy mucho con demasiado)
Del barrio bajamos pal' estudio
Y en el estudio haciendo música para el barrio