Letra de “San Miguel”: la tiradera de Farruko contra Anuel

4

Frabian,

ponlo a llorar

(Mission: CVRBOM VRMOR)

5

Solo a ti te doy la gloria, Padre, perdóname

Por la sangre que a través de mis mano’ va a correr

Hoy le piso la cabeza al Diablo, flow San Miguel

Enemigo mío es to’ el que venere a Lucifer

6

Marcas de guerra, son mi testimonio

La especialidad de la casa, me dedico a cazar demonio’

Suenan trompeta’, marco territorio

La única cadena que no te quitaron, te pesa, y esa es la del odio

7

Fuego se combate con fuego, te está comiendo vivo el ego

Válvula de escape, le hiciste botar los chavo’ del abogado a Tego

Trili, déjate ese fronteo, fondeaba’ si venía al conteo

Dejaste arrolla’o a Tupon y Fender, por eso no te la capeo

8

David y Goliat, me respalda Dio’, contigo voy a matarme en la raya

Amanda Serrano, siempre voy pa’l frente, nadie va a tirar la toalla

El respeto se gana en la calle, tú sabe’, eso no se ensaya

Por eso te esconde’ en el Hyatt a tirarte las foto’ caga’o en la playa

9

Oh, Baya, El Boster en la Haya

Yo tengo un tanque igual que tú, pero yo sí lo tengo en Baya

Por estar juqueando corillo, por eso es que siempre te guaya’ (shh)

Tu peor enemigo no es CHIMI, tu peor enemigo es Yaya (bing, bong)

10

Te justificaste, te la aplico, locotrón

No compre’ más cadena’, mejor compra un corazón

Cancela los show cuando no tiene su buzón, ay

Estás malo de los nervio’, léete y busca el proverbio

Que la caída del altivo siempre viene cuando se vuelve un soberbio

11

Solo a ti te doy la gloria, Padre, perdóname

Por la sangre que por mis mano’ acaba de correr

Hoy le pisé la cabeza al diablo, flow San Miguel

Pa’ que vean que la sangre ‘e Cristo tiene poder

12

Se murió el diablo(Fa-Farru)

Carbon Fiber Music

13

Tú no mata’, tu ere’ feka, la calle sabe

Que hay un juda’ en la mesa que aquí no cabe

Por la boca, te tropieza’ y mete’ las pata’

Por eso aquí ere’ persona no grata

14

Tú ‘tás mordí’o conmigo, tú ere’ fanático mío, tú no me llega’ al ombligo (¿sabe’ lo que te digo?)

Tres cara’ como los Migo’, nunca aprendiste, hijo mío, yo con rata’ no me ligo

En la pista, te hago el moonwalk, estoy flotando como JacksonShooter, a lo Call Of Duty estoy rapeando en modo Warzone

Agarra señal, canal, está’ 3G, corres Verizon

Y eso es dándote con pena, como Jake Paul le hizo a Tyson (¡Farru!)

15

Este hombre está marea’o, búsquenle el suero y un Ensure

Pa’ que le suba el azúcar, escríbele algo, Luar (¿qué?)

Pa’ que pueda defenderse, hombre, no, diantre, qué perse

Le pidió un escolta a Trump pa’ por lo meno’ moverse

16

Estás caga’o, qué pelá te está dando el apaga’o

Ninguna de tus cancione’ más que Pepas se ha pega’o

Tú lo que ere’ es pena ajena, te quitaron las cadena’

Y cachaste fiá’ otra nueva, ¿qué pasó, Tito Problema? (¿Qué pasó?)

17

El más real, el más bandido, mere, tonto (oye)

Farru fuma, Farru fuma, bo, qué tombo

Compraste el tanque en oferta y vino en combo

Con las K-9, las esposa’ y los biombo’

18

Mírenme, cómo el humilde se rebela

Y se la aplico al trili y se le cae la novela

Que tiene de bien guilla’o de gángster, guilla’o de maleante

Cuando acepte’ que no ere’ calle, te quitamo’ el guante

19

Uste’ es un bobo cria’o, no sea tan caripelao

Cuando quería’ bajar pa’ Baya llamaba’ embarra’o

To’ el mundo se te ha vira’o, brother, tú ‘tás escracha’o

Y de tanto pasar la prote, te has queda’o pela’o (¡Farru!)

20

¿Quién como yo te cambia a este flow?

Tú no te da’ los update como yo

Te sacamo’ con barras, soy yo

Recógelo, que este se cayó

21

Si estás caga’o, toma Pepto-Bismo

lTú no brilla’ ni con el Armor All’Tás expira’o, se te fue el color

Pa’ que seas hombre te falta valor (hay que tener valor)

22

Para irse de tú a tú conmigo

Así me gusta, que se crean bandido’

To’ el que ha trata’o, po’ el medio lo he partío’

(Partío’, partío’) ¡Farru!

23

Para irse de tú a tú conmigo

Así me gusta, que se crean bandido’

To’ el que ha trata’o, po’ el medio lo he partí’o

(Partío’, partío’) ¡Farru! (¡Ruido!)

24

Soldado y profeta, con un hijo de Dio’ no te meta’

Tú no ere’ real, se te cayó la careta

Soqueta, se te olvidó que soy de Bayeta

Esto corre mi sangre, disparo en la baqueta

25

El vaquero, no cambio respeto por dinero

Tú no mete’ cabra, tú no ere’ un guerrero

Viajero, ere’ tremendo balbuleroEl artista favorito de los peliculero’

26

Mera, dime, bo, vamo’ pa’ encima, bo

La dejaste caer, no tiene’ código’

¿Qué pasó contigo? Tú no ere’ amigo

De nadie, solo pana del beneficio

27

Hipócrita, narcisista

Yo no guerreo por Insta

Móntate en una pista

Y demuéstrano’, pa’ ver si tú eres artista