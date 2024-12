Letra de “EL CLúB”, el nuevo sencillo de Bad Bunny

3

[Intro]

Yeah

2 de la mañana en el club

To’ el mundo pasándola cabrón

Las mujere’ encima de mí

La hookah, las pastilla’ y un blunt

La que yo quiera dice que sí

Bien loco cantando “LA CANCIÓN”

Después de aquí nos vamo’ pa’—

[Coro]

¿Qué estará haciendo mi ex?

Que hace tiempo por ahí no se ve

¿Será que ya me superó y le va bien?

Mientras que yo borracho pienso

¿Qué estará haciendo mi ex?

Que hace tiempo por ahí no se ve

¿Será que ya me superó y le va bien?

Mientras que yo, borracho pienso

[Verso 1]

¿Qué diablo estará haciendo?

¿Estará jangueando? ¿Estará durmiendo?

¿Estará fumando? ¿Estará bebiendo?

¿Seguirá sola o está saliendo?

Con otro que no soy yo, no soy yo

Mami, ese no soy yo, no soy yo

Aposté que te olvidaba y perdí $500

Otra vez me ganaron los sentimiento

’Los muchacho’ piensan que yo estoy contento

Pero no, estoy muerto por dentro

La disco está llena y a la vez vacía

Porque no está la nena mía

Con la que yo siempre me reía

Con la que yo siempre me venía

Con la que yo hablaba to’ los día’

Y ahora no sé na’, y ahora no sé na’, ey



[Coro]

¿Qué estará haciendo mi ex?

Que hace tiempo por ahí no se ve

¿Será que ya me superó y le va bien?

Mientras que yo borracho pienso

[Verso 2]

2019, un pestañeo y ahora estamo’ aquí

2020, la última ve’ que yo fui feli’

2022, la última ve’ que yo te vi

La vida no me cumplió na’ de lo que le pedí

No sé qué pasó

Yo le pedí a Dio’, pero él también me ghosteó

El futuro me golpeó, en el pasado me dejó

La felicidad se alejó

[Outro]

Y me pregunto, ¿qué estarás haciendo?

Si en mí estás pensando

O si la luna estás viendo

Con otra persona conectando

Y si de mí le está’ hablando, eh-eh

Espero aunque sea, ser un buen recuerdo

Ser un buen recuerdo