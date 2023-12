“Usted también ha sido un grandioso adversario y nunca dejaré de reconocer todo lo que también has hecho por nuestro movimiento. En esta nueva etapa de mi vida es importante para mí compartir mi testimonio y que mi mensaje no se quede solo en palabras, si no en acciones, que son el mayor ejemplo de lo que Jesús hace con nuestras vidas”, añadió.

“Las primeras planas de los periódicos se compran. En una ecuación donde hay dos personas, si yo no compré la portada, ¿quién la compró? El segundo día del show en Puerto Rico llegué con el periódico en la mano y se los puse encima de la mesa y me dijeron que no volvía a pasar, y yo les dije que claro que no iba a pasar, porque ‘yo soy el primero que no voy a venir más’”, comentó.

Pese a lo ocurrido, él continúo participando en la gira, hasta que en otro show en Las Vegas le volvieron a “jugar sucio” cuando le desconectaron las consolas luego que Yankee terminara su presentación, esto provocó que su show se retrasara. Luego de que su equipo conectara todos los cables, Don Omar ofreció su presentación y luego se retiró para más nunca volver.