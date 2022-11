Daddy Yankee le responde a Don Omar: Es lamentable que va a tratar de justificar que se quitó

“Entonces tú quieras buscar una justificación para motivarte, una falsa motivación. Eso es un problema grande porque no importa lo que la gente diga, no importan la opinión de nadie, es que tú sabes en el fondo de tu corazón que eso pasó. Y no hay manera de justificarlo”, añadió.

Yankee siguió: “Lo que pasa es que es lamentable que él, hasta el último respiro que le quede de vida, va a tratar de justificar que no se rindió y se quitó. Eso duele, tú sabes lo que es que pase el tiempo y diga te quitaste, no hay excusa”.

Por la polémica que generó las declaraciones de William Omar Landrón (Don Omar), en las que afirmó que incluso su productor musical Raphy Pina estaba involucrado, el puertorriqueño que actualmente está preso por posesión ilegal de armas, publicó un video en el desmiente las acusaciones de Don Omar.

En las declaraciones de Pina aseguró que sí existía un contrato exclusivo, contrario a la versión de Don Omar quien aseguró que nunca fue demandado porque no había ningún documento por la gira ya que todo había sido idea de él.

Por su parte, la actual pareja de Natti Natasha mencionó que no lo demandaron porque querían librarse de “ese atraso”.

De igual forma, Pina aseguró tener correos electrónicos y mensajes de texto de las excusas y faltas de respeto que llevaron al fracaso el tour.

Raphy Pina también confesó que la idea creativa de “The Kingdom Tour” fue un trabajo de ambos y no solo de Don Omar, como confesó a “El Chombo” donde también aseguró que Yankee al regresar de Europa mencionó que no le gustó nada. Además, reveló que el trabajaba con “Team Don” y no de su amigo el “Big Boss”.

“El plan de William Landrón era proclamarse el rey, de verdad, su único competidor de toda la vida es Yankee. Se los digo de corazón, era el momento de dejarle saber a la gente que íbamos a derrotar a Yankee”, confesó.

Sin embargo, dejó claro que el poco trabajo profesional de Don Omar para el show fue lo que lo llevó al fracaso, pues Yankee en cambio ensayó por más de un mes su presentación y fue por ello que Daddy Yankee fue proclamado el “rey del reggaetón”.

