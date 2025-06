Muere el actor Jonathan Joss en un tiroteo en Estados Unidos

Texas, Estados Unidos- Muere el actor Jonathan Joss, mejor conocido por dar voz al personaje "Jhon Redcorn" en la serie animada "King of the Hill", a sus 59 años de edad.

Jonathan inició su carrera como actor en los años 90 destacándose como una figura reconocida. Su primer papel en cines fue ´The Magnificent Seven”.

Además, interpretó la voz de John Redcorn desde la segunda hasta la temporada 10 de “King of the Hill". Tomando el relevo tras la muerte del actor original, Víctor Aaron, en 1996.

Aparte de su trabajo en “King of the Hill", Joss tuvo una carrera en diversa en cine y televisión, trabajando en series como “Parks and Recreation”, donde interpretó el papel del jefe Ken Hotate y en producciones como “Tulsa King”, “Ray Donovan”, “True Grit” y “The Magnificent Seven”.

La industria del entretenimiento lamenta profundamente la pérdida de Joss, un autor que dejó huella en el cine, televisión y en la animación y cuyo legado artístico continuará vigente en sus obras.