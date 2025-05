Fallece a los 68 años Choi Jung-woo, reconocido actor de k-dramas

Gimpo, Corea del Sur.- Choi Jung-woo, reconocido por dar vida a personajes autoritarios en k-dramas de cine y televisión, falleció hoy a los 68 años, según informó su agencia Bless ENT. La causa de su muerte no ha sido detallada públicamente, pero allegados señalaron que enfrentaba enfermedades crónicas desde hacía algún tiempo. El funeral está previsto para el jueves 29 de mayo a partir de las 10:00 de la mañana, en la sala funeraria del Hospital Woori, en Gimpo. Sus restos serán sepultados en el cementerio Suwon Yeonhwa, según medios locales.

Sobre el actor

Con una trayectoria que inició en el teatro en 1975 con la obra The Life of an Actor, Choi construyó una carrera sólida también como actor de doblaje. Su incorporación a la Tongyang Broadcasting Company (TBC) en 1980 marcó el inicio de un camino profesional caracterizado por la voz grave y la intensidad emocional que lo distinguieron.

El cine le abrió sus puertas con Two Cops, pero fue su participación en títulos como Sympathy for Lady Vengeance del director Park Chan-wook, The Chaser, The Witch: Part 1. The Subversion y Project Silence, lo que consolidó su nombre en la pantalla grande.

En The Witch, interpretó al padre adoptivo de Ja-yoon, papel que resaltó su capacidad para los personajes complejos. En televisión, Sports Kyunghyang destacó que “tenía una fuerte presencia escénica y a menudo interpretaba roles autoritarios”. Entre sus papeles más recordados está el del doctor Jang Gyu-tae en God’s Quiz de OCN. Su versatilidad lo llevó a aparecer en dramas como Midas, Prosecutor Princess, Tree with Deep Roots, Master’s Sun, Call It Love y My Daughter Seo-young. Su último trabajo fue en The Tale of Lady Ok, emitido a inicios de 2025. Allí dio vida a Park Joon-ki, un personaje crucial para el desarrollo de la trama, ya que desconfiaba de la verdadera identidad de la protagonista, interpretada por Lim Ji-yeon.