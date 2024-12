Los 10 mejores k-dramas de 2024, según Time

10. Mr. Plankton (Netflix). No todos los romances en los K-dramas tienen un final feliz, y Mr. Plankton deja esto claro desde el principio al anunciar el trágico destino de su protagonista masculino. Esta serie de 10 episodios, escrita por Jo Yong (It’s Okay to Not Be Okay), llegó a finales de 2024 a Netflix para desafiar los límites del formato de comedia romántica.