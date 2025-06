Solo 3 de cada 10 estudiantes de posgrado egresaron de universidades públicas

Por ejemplo, la profesional del derecho Jensy Zavala decidió estudiar la maestría de Derecho Procesal Civil en una universidad privada no porque quiso, sino porque la UNAH no cumplía con la oferta académica.

“Estudié entre 2018 y 2019, para ese entonces la maestría que yo escogí no estaba en la UNAH, pero al consultar sobre otras ofertas académicas me desánimo el montón de trabas que me pusieron”, explicó. Lamentó que dentro de los requisitos solicitados por la Autónoma “me pidieron certificado de inglés y yo no soy bilingüe”.