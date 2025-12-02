La gente quiere caras nuevas y propuestas en el Legislativo, hombre

CUARTEL. Adivinen a quién tuvieron casi amarrado el domingo en su cuartel y no lo dejaron hacer ni una locura. Un poquito más y termina como Napoleón.

TRES. En el Mario Mendoza columbraron a tres conocidos políticos liberales, que han estado bien enchambados en la refundición, y que el domingo llamaron a votar por Rixi.

QUINTÍN. La gran sorpresa ha sido la reventada que le dieron al valiente Quintín. Ahora será tercer regidor. ¿Qué habrá pasado? Con ningún otro candidato le fue tan mal.

51. Por eso dicen que, a veces Dios tarda, pero nunca olvida. El Judas del Redondo está quedando en la 51 en Cortés, o sea que, un poquito más y “sale”. Ja...je...ji...jo...ju...

METIÓ. Reventados en FM el de los chocoyos, Marco Eliud, “gorra juca” y Jari Dixon. La Kritza, luego de cachureca, del PAC, Liberal y ahora de Libre, solo llegó a arrebatarles una curul a los verdaderos refundidores. ¿Quién la metió?

LAZO. Otros que mejor deberían comprar un lazo son los de la “desgracia cristiana”, porque las únicas diputaciones que sacan a puro chingaste, se las dieron al Godo y al Osman.

PIERDEN. “Ustedes se lo pierden”, le manda a decir Mario machete a la “people”, por no haber votado por su hermanita y “disfrutar” de otros cuatro añitos refundacionales. Jueeeee...

QUEDAR. Solo para que vean a dónde viene a quedar tanta arrogancia, altanería, prepotencia, la Rixi perdió hasta en su terruño -Talanga- y su esposo pasó de ser el más “votado” en las primarias a no salir.

REINA. “Espero que hayan ahorrado”, le manda a decir el expower de Sedesol a sus examigos refundidores. ¡Ahhh! y a la “reina de occidente”, que cuándo se presenta al MP.

SEDESOL. Adivinen, la tal Isis está volviendo a salir en Copán, a puro billete de Sedesol, mientras otros papos hasta se endeudaron para hacer unos cuantos afiches.

ACTAS. El “papi” avisa que es un político serio y que no se proclamará de nada, pero sí ha dejado claro que en su partido tienen el cien por ciento de las actas, y que ganaron las elecciones.

CNE. Fernando Cerimedo, asesor argentino del “papi”, hizo una exposición magistral de cómo hicieron para reunir el cien por ciento de las actas y tener los resultados finales antes que el CNE.

NADA. Cómo puede el árbitro del torneo electoral hablar de un “empate técnico”, como si una elección es una encuesta. Su deber es dar resultados. Punto. Ya hoy es martes y todavía nada. El mismo domingo en la noche se tuvo que conocer al nuevo presidente.